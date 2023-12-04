AI Journey на III Конгрессе молодых ученых-2023: эксперты рассказали о возможностях искусственного интеллекта для людей и страны

Сессия «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта» прошла на III Конгрессе молодых учёных. Ведущие эксперты Сбера и исследователи из Института искусственного интеллекта AIRI рассказали о новейших трендах, примерах разработки и внедрения нейросетей в разных сферах деятельности, включая робототехнику и научные исследования в здравоохранении, а также о развитии генеративного ИИ.

Альберт Ефимов, к.ф.н., вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка рассказал о спросе на робототехнику в глобальной экономике. Плотность роботизации в мире выросла в два раза за последние семь лет, а каждые пять лет количество новых роботов в мире удваивается. Антропоморфные роботы становятся предметом внимания венчурных инвесторов, так как могут раскрыть новые возможности больших языковых моделей. Ожидается, что именно LLM станут катализатором новых идей для робототехники благодаря увеличению способности роботов решать новые и уникальные задачи. Главный вызов для России — наращивание исследовательского, инженерного и человеческого потенциала для рывка в развитии отечественной робототехники.

Виктор Гомболевский, к.м.н., врач-рентгенолог, ведущий научный сотрудник Института AIRI, глава комитета по ИИ в лучевой диагностике МРО РОРР в своём выступлении поднял вопрос о том, сможет ли ИИ заменить врача. Здравоохранение — отрасль, у которой есть высокие ожидания от ИИ-технологий, именно на эту сферу возлагаются надежды в части их развития. Рост населения приводит к увеличению потребностей в оказании медицинской помощи, включая отдаленные районы, а значит — к нагрузке на врачей. Как именно технологии уже применяются сегодня, какие шаги предпринимаются для цифровой трансформации отрасли и какую пользу могут принести в будущем – об этом говорил эксперт в своем докладе.

Максим Новопольцев, исполнительный директор по исследованию данных Центра развития технологий AI во благо общества Сбербанка выступил с докладом об особенностях русского жестового языка и о роли Сбера в развитии возможностей инклюзивной среды. Спикер рассказал как происходила работа по созданию ИИ-модели сурдопереводчика, какие нюансы пришлось учитывать при сборе данных и обучении модели, а также о дальнейших планах по её развитию.

Ольга Кардымон, научный сотрудник, руководитель группы «Биоинформатика» Института AIRI в своем выступлении рассказала про дизайн белков и какие инструменты, которые используются для его создания. Особое внимание было уделено ИИ-алгоритмам для генерации фрагментов и создания новых белковых структур. Она также подняла вопрос о перспективах и потенциальном влиянии генеративных подходов в дизайне белков на биомедицинские исследования. По мнению Ольги, инструменты на основе искусственного интеллекта могут успешно трансформировать современную медицину.

Айбек Аланов, научный сотрудник Института AIRI и Центра глубинного обучения и байесовских методов НИУ ВШЭ рассказал о возможностях редактирования и генерации изображений с помощью диффузионных моделей и поделился технологией, которая позволяет существенно ускорить обработку и визуальное качество изображений.

Конгресс молодых учёных — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом Президента РФ для усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач общества и страны.