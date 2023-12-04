Зачем региону нужны креативные индустрии? Почему они могут стать драйвером экономического роста? Как продвигать свой бренд в России и за рубежом, как управлять креативным пространством, вести медиакомпанию и формировать личный бренд? Как получить государственную поддержку? Эти и другие вопросы обсудили на первом Форуме креативных индустрий в Иркутске – Creative Community 2023.

В Иркутске прошёл первый Форум креативных индустрий – Creative Community 2023.

Фото: Андрей Фёдоров

В России тема развития творческих индустрий получает всё большее развитие. О её поддержке во время Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин. Правительство Российской Федерации приняло концепцию развития этого направления. Сейчас вклад творческих индустрий в ВВП РФ составляет 4,87% ВВП (без IT-отрасли — 3%). Правительство намерено поднять этот показатель к 2030 году до 6%, а долю занятых в секторе — с 4,7% до 15%.

Эксперты отмечают, что продукция креативных индустрий, например, кино, анимационные фильмы, музыка, видеоигры и другие, формирует положительный образ страны и региона, а значит, и способствует повышению их инвестиционной привлекательности и росту туристского потенциала.

В Иркутске прошёл первый Форум креативных индустрий – Creative Community 2023.

Фото: Андрей Фёдоров

– Креативные индустрии – это некое единство творчества и бизнеса. Зачастую инициаторы такого дела – люди с особым мышлением, которым нужна помощь в оформлении бизнес-плана, выборе регистрации своего дела. В этом им помогает Центр «Мой бизнес», который оказывает маркетинговую, консультационную, образовательную поддержку, предоставляет в аренду помещения для работы, готов помочь масштабировать бизнес, – отметила директор Центра «Мой бизнес» в Иркутской области Диляра Окладникова.