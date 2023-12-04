Иркутск погрузился в креативные индустрии на форуме «Creative Community 2023»

2 декабря 2023 года на площадке иркутского Дома молодёжи прошел форум креативных индустрий «Creative Community 2023», который стал одним из первых крупных мероприятий, охвативших наиболее популярные и развивающиеся направления креативной экономики региона. Лейтмотивом всего мероприятия стала тема аутентичности русского креатива: от попытки разгадать русский стиль в предметном дизайне, нащупать уникальность в глянце, до производства товаров и их экспорта на зарубежные рынки.

– Если у человека горят глаза, то даже что-то обычное и привычное он будет делать необычным. На форуме иркутские дизайнеры и предприниматели представили свои уникальные работы, заявили о себе и установили контакты с потенциальными партнерами, – отметила директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

Главная цель форума «Creative Community 2023» – создание условий для обмена знаниями и опытом в продвижении своего бренда в России и за рубежом, тем как управлять креативным пространством, вести медиакампанию, формировать личный бренд в современных реалиях и многое другое.

В мероприятии приняли участие 23 спикера. Региональные и федеральные эксперты по различным направлениям провели лекции на темы: дизайн, туризм, гастрономия, экспорт, управление проектами, медиа, развитие личного бренда и тенденциях в креативных индустриях. Кроме того, в рамках форума была организована дегустация блюд от бренд-шефов известных иркутских заведений, а также выставка и фэшн-показ, где локальные бренды модной одежды, аксессуаров и предметного дизайна продемонстрировали свои коллекции.

Участники форума получили полезные знания, а также вдохновение для своей деятельности. Насыщенная программа мероприятия позволила сосредоточить креативную энергию региона в едином пространстве, что может стать мощным толчком к развитию креативных индустрий в Иркутской области, это, в свою очередь, позволит выявить и закрепить уникальный и неповторимый культурный код, сделав регион ярким и заметным в России.

Форум реализован Центром «Мой бизнес» Иркутской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Партнерами мероприятия выступили Министерство по молодежной политике Иркутской области, агентство по туризму Иркутской области, радио «mCm», агенство «Ponomareva Event Management», Ассоциация промышленных и предметных дизайнеров, журнал «Ирк.Собака.ru».

Фоторепортаж с мероприятия - смотрите здесь.

Центр «Мой бизнес» готов поддержать участников «Creative Community 2023» в предпринимательской деятельности. Обратиться за поддержкой можно в Центр по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая 2а/4, или по телефону 8 (3952) 202 -102.