Фильм «Мегастройка Восточной Сибири: Завод полимеров» в кинотеатрах Иркутской области посмотрели более 3000 человек

Фильм про Иркутский завод полимеров (проект ИНК) с 20 ноября показали в 11 городах Иркутской области.

Показы, приуроченные ко дню рождения Иркутской нефтяной компании, состоялись в кинозалах Иркутске, Усть-Куте, Железногорске-Илимском, Братске, Киренске, Саянске, Тулуне, Ангарске, Усть-Илимске, Бодайбо и Усолье-Сибирском. Съемочная группа Discovery сняла документальную ленту о строительстве Иркутского завода полимеров в 2021 году, однако на больших экранах она вышла впервые. Специально для кинотеатров фильм дополнили кадрами о текущем состоянии стройки и работе в компании.

В рамках премьерного показа фильма прошла встреча с руководителями ИНК и Иркутского завода полимеров. Они рассказали о будущем предприятии и о карьерных возможностях в компании.

– В этом году компании исполнилось 23 года. За это время мы очень сильно выросли, штат компании сейчас насчитывает более 16 000 сотрудников. Было приятно видеть в залах школьников и студентов, которым интересно познакомиться с тем, как происходит строительство крупнейших объектов в их родном регионе, увидеть, как работает компания, какие мы развиваем новые направления и какие возможности открыты для их карьеры в ИНК, – поделился генеральный директор ИНК Яков Гинзбург.

На показе в Иркутске глава ИНК напомнил студентам о программах компании, доступных в вузах. Сейчас это целевое обучение, корпоративные группы, программа «Вуз-Завод», производственные практики и стажировки в офисе и на объектах компании. Упор во всех программах делается на практическую составляющую, студенты имеют возможность приобрести первые навыки, а в дальнейшем рассчитывать на приоритетное трудоустройство в ИНК.

Среди зрителей, кроме школьников и студентов, показ посетили представители областного Заксобрания, ректоры, проректоры и преподаватели ведущих вузов города, которые отметили значимость подобных проектов для региона.

– Фильм просто грандиозный. Действительно, для нашей Восточной Сибири – это мегастройка. Очень правильно, что компания в таком формате показывает жизнь предприятия, ее крупнейшие проекты. Особенно важно это для будущих абитуриентов, которые готовятся к поступлению и решают, в какой сфере найти себя, – поделилась кандидат химических наук, доцент кафедры общей химической технологии ИРНИТУ Ольга Белозерова.

В Иркутске и Усть-Куте среди зрителей фильма разыграли четыре путевки на Иркутский завод полимеров. Победители смогут побывать на стройплощадке, померить спецодежду, пообщаться с сотрудниками, посмотреть вахтовый поселок и столовую.

Для тех, кто не успел посмотреть фильм в кинотеатрах, он доступен на YouTube-канале ИНК.

Сейчас степень готовности завода полимеров составляет 81,5%, ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2024 г. Одновременно с предприятием ИНК возводит микрорайон для будущих сотрудников и их семей, где, как ожидается, поселятся 3000 человек. Микрорайон строится с развитой инфраструктурой, которой смогут пользоваться все жители города.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – независимый производитель углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). В Усть-Куте ИНК реализует проект, включающий объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке сырья, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров. В настоящее время общее число сотрудников – свыше 16 тыс. чел.