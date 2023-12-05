Российский турпоток в Турцию вырос на 26%

Во многом цифры прироста объяснимы эффектом «низкой базы». Об этом пишет «Вестника АТОР».

Тем не менее, показатели российского турпотока в октябре даже в Стамбуле отстают от прошлогодних – а это уже объяснимо «высокой» базой сравнения.

Согласно свежим данным официальным данным турецкой статистики, Турцию за 10 месяцев 2023 года (январь – октябрь), посетили 44 200 079 иностранных туристов. Это на 11,6% больше, чем в том же периоде 2022 года и на 8,6% больше, чем в январе-октябре 2019 года.

Первое место по турпотоку в Турцию по итогам января-октября занимает Россия – 5 838 203 визита (13,2% всего иностранного турпотока в Турцию в этом году). Эта цифра на 26% больше, чем в январе-октябре 2022 года, но еще на 12,8% меньше, чем за тот же период доковидного 2019 года.

На втором месте – Германия (5 715 838 визитов в январе-октябре). Это на 8,37% больше, чем в прошлом году в эти месяцы и на 22,9% больше, чем в 2019 году.

На третьем – Великобритания. Из нее в январе-октябре 2023 года в Турцию приехали 3 598 870 туристов, что на 12,3% и 47,3% больше, чем в тех же периодах 2022 и 2019 годов, соответственно.

Ранее стало известно, 9% иркутян планируют продлить январские каникулы: 6% возьмут отпуск в конце декабря, еще 3% – в первые рабочие дни нового года. Мужчины будут продлять каникулы отпусками чаще женщин (10 и 7% соответственно). Горожане до 34 лет – чаще тех, кто старше (13%).

Как же трудовые коллективы относятся к тем, кто планирует уйти в отпуск в последние дни уходящего года? У большинства отношение к таким коллегам спокойно-нейтральное (58%). Практически каждый четвертый одобряет их решение (23%). О негативном отношении к идее сослуживцев сходить в отпуск в конце года рассказал каждый десятый. Не одобряют декабрьские отпуска коллег чаще всего инженеры и рабочие производств, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры, транспортники.