Осенью иркутяне на 14% больше уделяют времени просмотру кино

Аналитики онлайн-кинотеатра KION экосистемы МТС выяснили, какие картины жители Приангарья смотрели чаще всего осенью.

С наступлением холодов привычки россиян в смотрении фильмов и сериалов изменились. Так, время просмотра видеоконтента осенью по сравнению с летом у жителей Иркутской области суммарно выросло на 14%, при этом время просмотра с телевизоров и десктопных устройств (компьютеры, ноутбуки) увеличилось на 24%. Это говорит о том, что с наступлением холодов люди стали проводить больше времени за просмотром фильмов и сериалов дома.

Так, самыми популярными сериалами среди иркутян за период с 1 сентября по 30 ноября стали:

Комедийная драма о поисках счастья «Клиника счастья» (18+, Россия)

Острсюжетная история любви и дружбы «Желтый глаз тигра» (16+ Россия)

Легкая любовная комедия, представленная эксклюзивно на KION «Честный развод» (16+ Россия)

Турецкий ремейк культового сериала «Доктор Хаос» (18+ Турция)

Детектив «Капкан на судью» (16+ Россия)

Самым популярным жанром среди иркутян стала мелодрама, а самым востребованным артистом Дарья Мороз. Больше всего в этом сезоне жители Иркутской области провели времени за просмотром сериалов и фильмов именно этого жанра и с этой актрисой.

Осенью россияне увеличили время смотрения видеоконтента, особенно выросла популярность длительных многосерийных проектов. Это связано с тем, что с наступлением холодов у россиян появилось больше свободного времени на просмотр кино.