АТБ обновил программу лояльности для премиальных клиентов

Азиатско-Тихоокеанский банк переводит держателей карт программы «Статус» на усовершенствованную программу лояльности. Теперь клиенты могут управлять баллами кэшбэка и отслеживать историю их начислений в личном кабинете «АТБ Клуб» в мобильном приложении АТБ банк.

Кэшбэк за покупки начал приходить в виде баллов, которые можно конвертировать в рубли по курсу 1 к 1 и выводить на карту АТБ.

Владельцы премиальных карт также получили доступ к расширенному списку бонусных категорий: «Авто», «Релакс», «Семья» и «Тревел». Замена категории доступна раз в месяц, а начисление баллов повышенного кэшбэка 5% будет выполняться с первого числа следующего месяца. На все остальные покупки действует кэшбэк – 1%.

Вместе с этим, к карте «Статус» теперь возможно подключить повышенный кэшбэк до 30% от партнёров банка. Для этого необходимо в «АТБ Клубе» выбрать партнёра, нажать «Активировать» и совершить покупку.

Также АТБ снял лимит 50 000 рублей на сумму чека для начисления кэшбэка. По новым правилам баллы придут за покупку на любую сумму. В месяц можно максимально заработать до 10 000 баллов.

Более подробная информация – на странице программы «Статус», у персонального менеджера АТБ, в отделениях банка или по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).