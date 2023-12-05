Азиатско-Тихоокеанский банк объявляет о начале акции «Двенадцать месяцев» по кредитной карте «Универсальная». Победители смогут увеличить льготный период до 12 месяцев на все операции.

Для участия нужно оформить «Универсальную» карту АТБ с 1 декабря 2023 года по 31 января 2024 года и совершить по ней хотя бы одну расходную операцию в месяц ее получения.

Стать участниками акции могут клиенты, у которых нет кредитных карт «Универсальная» или «180 дней без %». Кроме этого, у клиента должна отсутствовать просроченная задолженность в банке в период акции и на момент розыгрыша должна оставаться ссудная задолженность по кредитной карте, оформленной в период акции.

Определение призёров состоится 17 января и 14 февраля 2024 года с помощью генератора случайных чисел. Итоги розыгрыша со списком счастливчиков будут размещены на официальном сайте АТБ, также банк дополнительно проинформирует каждого победителя индивидуально.

Льготный период «Универсальной» кредитки действует на покупки, снятие наличных и переводы. Кэшбэк составляет 1,5% от суммы покупок по карте, дополнительно можно ежемесячно снимать в кассах или банкоматах до 30 000 рублей без комиссии. Обслуживание по карте бесплатное.

Более детальная информация – на странице «Универсальной» карты АТБ, в отделениях банка или по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).