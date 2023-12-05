В Альфа-Банке лучшая программа лояльности для МСП

На форуме Investment leaders программа лояльности для предпринимателей «Деньги сверху» выиграла номинации «Программа лояльности для бизнеса» в категории «Инвестиции в бизнес. Программы поддержки МСП».

Эксперты премии отметили инвестиции Альфа-Банка в развитие МСП при помощи интересных условий в рамках программы лояльности для предпринимателей «Деньги сверху».

Предприниматели могут получать баллы за свои обычные действия по счету, а также за подключение банковских услуг. Эти баллы можно обменивать на деньги, оплачивать ими банковские услуги или обменивать на промокоды от партнеров банка. Каждый месяц клиенты выбирают 5 категорий товаров и услуг, на которые они чаще всего тратят свои средства. За покупки с помощью бизнес-карты в выбранных категориях они получают кэшбэк до 10%.

«Инвестирование в программу лояльности для предпринимателей – это наш осознанный выбор и стратегическое решение. Мы уверены, что поддержка малого бизнеса – это инвестиция в будущее. Создавая выгодные условия для клиентов, мы стимулируем их рост и развитие», — прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.

Investment Leaders Award – ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным участникам рынка инвестиций.