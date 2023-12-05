Три фака о рефинансировании кредитов

Пять кредитов и кредитных карт в четырёх разных банках, несовпадающие даты платежей и огромные траты на обслуживание задолженностей – ситуация более, чем распространённая. Однако эту проблему можно решить, если знать о такой полезной банковской процедуре, как рефинансирование кредитов. Эксперты Дальневосточного банка приводят несколько фактов об этом инструменте:
-
Рефинансирование – способ объединить все ваши кредиты в один и выбрать единую дату платежа.
-
Рефинансирование – способ снизить сумму ежемесячной выплаты за счёт перерасчёта срока кредита и установления единой процентной ставки на всю сумму.
-
При оформлении рефинансирования клиент может получить дополнительные денежные средства и распорядиться ими своему усмотрению.
Получить деньги на погашение кредитов в других банках просто. Есть несколько условий: действующий кредит должен быть получен не ранее 3 месяцев от даты обращения заёмщика за рефинансированием; срок до полного погашения кредита на дату обращения должен составлять не менее 3-х месяцев; необходимо подтверждение дохода за предыдущий и текущий календарные годы; по действующим кредитам должны отсутствовать просроченные платежи. Рефинансировать можно как потребительский кредит, так и кредитную карту.
Оформить заявку на рефинансирование кредита можно как в офисе, так и на сайте банка. В последнем случае есть возможность авторизации через Госуслуги, что существенно ускорит заполнение личных данных в заявке. После получения ответа от менеджера о предварительном одобрении останется только обратиться в офис с документами и получить деньги.«При выборе программы рефинансирования следует обращать внимание на такие важные условия, как отсутствие комиссии за его выдачу кредита или перевод денег в другой банк, а также отсутствие необходимости предоставления справок о действующих обязательствах из других банков. При разработке своего продукта мы опирались именно на эти пункты. Кроме того, при подаче заявки через сайт или приложение можно гарантированно получить скидку до 0,5% к ставке по кредиту», - прокомментировала начальник управления розничного кредитования АО «Дальневосточный банк Ирина Олесик.