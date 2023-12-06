Доверие россиян банкам достигло максимума

Вклады есть у каждого третьего, шесть из десяти вкладчиков не боятся потерять свои сбережения. Данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне с хорошим материальным положением доверяли и доверяют банкам в два раза чаще, чем граждане с плохим материальным положением (61% против 30%).

Рост доверия россиян банкам можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, стабилизация экономической ситуации в стране после финансового кризиса 2008 года и последующее восстановление финансовой системы создали достаточно благоприятную обстановку для банков и их клиентов. Во-вторых, банки самым активным образом развивают технологические решения и предлагают удобные онлайн-сервисы, что упрощает взаимодействие с клиентами и делает услуги более доступными и прозрачными. Это особенно актуально для молодежи, среди которой уровень доверия банкам особенно высок – 68% в группе до 25 лет доверяли и доверяют банкам.

Кроме того, законодательное регулирование в банковской сфере становится более строгим. Усиленные меры безопасности и защиты прав клиентов, а также наличие гарантий вкладов создают чувство надежности. Важную роль в росте доверия банкам играет также повышение финансовой грамотности населения.

Одним из значимых банковских инструментов являются вклады, предоставляющие людям возможность сохранять и увеличивать свои финансовые ресурсы. Сегодня банковские вклады есть практически у каждого третьего россиянина (30%), это максимум за десять лет (2013 г. – 28%, 2017 г. – 25%). Но большая часть россиян вкладов не имеет (68%), с 2017 г. показатель сократился на 6 п.п. (2017 г. – 74%).

Портрет среднестатистического вкладчика – это мужчина (28%) или женщина (31%), старше 60 лет (36%), житель Москвы, Санкт-Петербурга (42%) или города-миллионника (35%), с высшим образованием (36%), предпочитающий либо интернет, либо смешанную модель медиапотребления – интернет и ТВ (по 31%).

Портрет россиянина, не имеющего банковских вкладов, – это молодежь 18-34 лет (76-73%), жители села (79%), с неполным средним (87%) или средним образованием (84%), плохим материальным положением (77%), активные телезрители (74%).

Массовая потеря вкладов гражданами СССР в 1991 г. наложила свой отпечаток на отношение к банкам и вкладам. Каждый третий вкладчик и сегодня испытывает страх за сохранность своих сбережений (35%), однако показатель ниже, чем в 2013 г. (38%) и 2017 г. (42%). Шесть из десяти россиян, имеющих вклады, отметили, что не боятся потери денег на счетах (60%, 2013 г., 2017 г. – по 57%).

За сохранность своих вкладов чаще переживают женщины (39% против 30% среди мужчин), вкладчики 25-34 лет (50%) и вкладчики с плохим материальным положением (47% против 20% в группе с хорошим).

Вкладчики, которые боятся потерять деньги на счетах, чаще всего ничего не делают, чтобы избежать подобного сценария (38%), тревога не отражается на их действиях. Каждый десятый отметил, что для сохранности вкладов выбирает надежный банк (10%). В числе конкретных финансовых механизмов защиты – хранение денег в нескольких банках (9%), инвестиции в недвижимость (6%), а также металлы, криптовалюту, акции и валюту (6%), оформление страховки (5%), хранение на счетах сумм, не превышающих страховую сумму (5%). Часть россиян полагаются в этом вопросе на самих себя – держат дома накопленные наличные (6%), следят за счетами (4%) и новостями (2%), выводят средства (3%) и не общаются с мошенниками (4%).