Доля недружественной валюты в портфеле физлиц Сбербанка за год сократилась на 9%

При этом доля юаня продолжает расти, сообщил ТАСС первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах Дня инвестора «Сбера».

«Доля недружественной валюты в валютном портфеле средств физлиц за год сократилась на 9%. При этом доля юаня продолжает постепенно расти – в структуре валютного портфеля юань сейчас занимает 13%. Доля валюты в общем портфеле средств стабильно остается на уровне около 9%», – сказал он.

Ранее стало известно, что вклады есть у каждого третьего россиянина, шесть из десяти вкладчиков не боятся потерять свои сбережения. Данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Россияне с хорошим материальным положением доверяли и доверяют банкам в два раза чаще, чем граждане с плохим материальным положением (61% против 30%).

Рост доверия россиян банкам можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, стабилизация экономической ситуации в стране после финансового кризиса 2008 года и последующее восстановление финансовой системы создали достаточно благоприятную обстановку для банков и их клиентов. Во-вторых, банки самым активным образом развивают технологические решения и предлагают удобные онлайн-сервисы, что упрощает взаимодействие с клиентами и делает услуги более доступными и прозрачными. Это особенно актуально для молодежи, среди которой уровень доверия банкам особенно высок – 68% в группе до 25 лет доверяли и доверяют банкам.