Рубль подешевел до 93. Что происходит?

Рубль продолжает резко дешеветь. Доллар установил месячный максимум чуть выше 93,3 руб., евро впервые с конца октября приближался к 100,8 руб.

– Ключевым негативом для рубля остается фактор окончания года, когда резко увеличиваются госрасходы на федеральном и региональном уровнях. К этому добавляется традиционный для предпраздничного периода всплеск потребительской активности. Все это повышает спрос на иностранную валюту, – поясняют эксперты БКС Мир инвестиций.

Кроме того, на курс рубля влияет сырьевой фактор.

– Нефтяные цены с середины октября существенно снизились, цветные металлы остаются около многолетних минимумов. Это постепенно сокращает экспортную выручку и приток валюты в страну, – резюмируют аналитики.