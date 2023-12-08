Cельская ипотека позволила «создать» 600 деревень менее чем за 3 года

С весны 2020 года с помощью сельской ипотеки россияне приобрели (в том числе построили с нуля) почти 51 тыс. домов, подсчитали в Россельхозбанке к VI Международному форуму «Малоэтажная Россия – 2023». В таком количестве домов могли бы разместиться жители 600 сельских населённых пунктов.

«Социография показывает, что 71% заёмщиков – это семейные люди с одним-двумя детьми. Исходя из этой особенности, числа выданных кредитов на строительство и покупку домов, средней численности сельского населённого пункта получаем, что с момента старта программы КРСТ1 в сельской местности могли бы появиться 600 деревень и сёл с общим населением 145 тыс. человек», – рассказал заместитель директора Департамента розничного бизнеса Россельхозбанка Олег Коркин.

Согласно Всероссийской переписи 2020-2021 гг., средняя численность сельских населённых пунктов составляет 242 человека в диапазоне от 21 человека в Псковской области до 2617 человек в Чеченской Республике.

По данным РСХБ, активнее всего россияне строят дома в Удмуртской Республике, Новосибирской, Липецкой, Иркутской и Омской областях, высокие темпы в Татарстане и Башкортостане.

«На субъекты-лидеры приходится примерно пятая часть кредитов на строительство жилья. В целом мы видим, что разрыв между регионами невелик. Вывод – сельская ипотека универсальна, она отвечает запросам и условиям по всей стране. Большой подбор типовых проектов домов, учитывающих климатические особенности той или иной местности, помогает россиянам подбирать подходящий вариант», – добавил Олег Коркин.

Интересно, что значительная часть договоров на строительство домов заключена в 2023 году.

«После запуска программы потребовалось время, чтобы люди осознали преимущества отдельного загородного жилья. Где-то действует сарафанное радио, где-то начинает работать генетическая память, ведь большинство горожан — это выходцы из сельской местности в первом и втором поколении. Большим подспорьем стало увеличение лимита с 3 до 6 миллионов. Считаю, что тренд будет только набирать обороты», – прокомментировал Олег Коркин.

Всего за время работы программы РСХБ выдал россиянам 214 млрд рублей сельской ипотеки, в том числе 53,2 млрд рублей в 2023 году.

Для удобства россиян работают экосистемы Своё РСХБ – Своё Жильё и Своё Село. Это цифровые сервисы для приобретения недвижимости и сопровождения ипотечных кредитов. На Своём Жилье доступен выбор из 1300 жилых комплексов и 1,8 млн объектов недвижимости. Своё Село предназначена для поиска и обустройства жилья или ИЖС за городом. В базе портала находится более 3 500 проектов загородных домов, а также около 2 тысяч аккредитованных банком подрядчиков.