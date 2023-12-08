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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга накопительных счетов с ежедневным начислением процентов

Накопительный счет Банка Уралсиб «На каждый день» вошел в Топ-10 рейтинга накопительных счетов в рублях с ежедневным начислением процентов на остаток, который подготовил портал Банки.ру.

В исследование были включены предложения российских банков из Топ-30 по активам. Продукты в рейтинге ранжированы по величине максимальной процентной ставки по счету, в том числе – действующей в течение определенного периода для новых клиентов.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Операционный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:LdtCK8uQ2

/ Сибирское Информационное Агентство /
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