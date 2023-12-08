Доля граждан моложе 40 лет выросла в структуре микрозаймов в 2023 году

По Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в структуре выданных микрозаймов выросли доли только тех групп заемщиков, возраст которых не достиг 40 лет.

При этом сильнее всего увеличилась доля заемщиков в возрастном диапазоне моложе 30 лет, по сравнению с январем-октябрем 2022 года она выросла на 0,5 процентных пункта (п.п.) и достигла 37,9%. Также рост доли был отмечен и в группе заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет – на 0,4 п.п. (до 33,8%).

В свою очередь, сокращение доли в структуре выданных микрозаймов было зафиксировано у граждан старше 40 лет: от 40 до 50 лет – на 0,1 п.п. до 14,8% и старше 50 лет – на 0,8 п.п. до 13,5%. При этом самой массовой категорией заемщиков по микрозаймам остаются граждане в возрасте моложе 30 лет – 37,9%, а наименьшей – заемщики старше 50 лет (13,5%).

«Прежде всего, необходимо отметить, что процессы выдачи в микрофинансовой отрасли отличаются технологичностью, простотой и удобством, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Большинство микрофинансовых организаций выдают микрозаймы в онлайн-режиме, и этой возможностью пользуются, в первую очередь, молодые заемщики. Кроме того, у этих граждан либо еще не сформировалась информативная кредитная история, либо ее нет вовсе. В свою очередь, модель бизнеса микрофинансовых организаций изначально позволяет им предоставлять займы более рискованным заемщикам (какими являются молодые граждане) по значительно более высоким ставкам, чем в банковском кредитовании. Что не мешает МФО эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь».