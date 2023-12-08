Сеть казино накрыли в Иркутской области: там нашли оборудование для майнинга

Правоохранители накрыли сеть нелегальных казино: ее владельцы не только зарабатывали на игровых автоматах, но и выращивали тут наркотики, а также майнили криптовалюту, рассказали в полиции Иркутской области.

Установлено, что в апреле 2023 года люди совместно организовали пять казино, которые располагались в различных помещениях в городах Иркутске и Усолье-Сибирском. Тут были установлены игровые автоматы. Кроме того, был нанят персонал для работы в заведениях – они брали с посетителей деньги за игры.

Во время обысков на местах нашли более 50 игровых автоматов, свыше 120 носителей информации, оборудование для майнинга, кусты растительных наркотиков, а также деньги – 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр», максимальные санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.