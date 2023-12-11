Иркутская область заняла 6 место в России по сроку накопления первого взноса по ипотеке

В среднем, жители региона тратят на накопление нужной суммы 3,3 года.

Место Регион Срок накопления (в годах) Доля семей, неспособных накопить на первый взнос за 10 лет (в процентах) 6 Иркутская область 3,3 15,3 12 Красноярский край 3,8 20,6 48 Новосибирская область 5,3 25,8 62 Республика Бурятия 5,9 31,6

Согласно данным рейтинга РИА Новости, лидером рейтинга по возможности накопить крупную сумму является Ямало-Ненецкий автономный округ, здесь это можно сделать за два года и три месяца. Второе место в рейтинге занимает еще один северный удаленный регион – Магаданская область, в котором срок накопления составляет два года и шесть месяцев.

Замыкает первую тройку регионов Ненецкий автономный округ с результатом два года и семь месяцев. На четвертом и пятом местах располагаются Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, где миллион рублей можно накопить за два года и восемь месяцев и два года девять месяцев соответственно.

Таким образом, ТОП-5 регионов могут похвастаться тем, что в них копить на взнос на ипотеку надо менее трех лет. Эксперты отмечают, что такой результат связан с высокими зарплатами северных регионов, а также вахтовым характером многих работ и соответственно низкой привлекательностью местного рынка жилья, что определяет невысокие цены на нем.

Помимо вышеназванной пятерки в ТОП-10 также вошли Иркутская область, Мурманская область, Коми, Саха (Якутия) и Сахалинская область. Во всех перечисленных северных регионах копить придется менее трех лет. В целом в текущем рейтинге насчитывается 14 регионов, где копить на первоначальный взнос нужно менее четырех лет, а в большинстве регионов накопить нужную сумму при модельных условиях можно менее чем за шесть лет.

В нижней части рейтинга расположились преимущественно северокавказские регионы, где, согласно официальной статистике, исторически невысокие зарплаты. В этих республиках копить на первый взнос по ипотеке нужно 11-15 лет, то есть более чем в пять раз дольше, чем в регионах из ТОП-5.

Ранее стало известно, что более 70% россиян интересуются одноэтажными домами. Чаще всего загородную недвижимость покупают мужчины – на них пришлось 57% сделок.

Примерно половина клиентов Сбера оформляли ипотеку на ИЖС в возрасте от 31 до 40 лет. Причем 74% заемщиков состояли в браке, 21% были холосты, а 5% – разведены. Большая часть посетителей витрины Домклик (72%) интересуется одноэтажными домами. Около 21% ищут двухэтажные дома, 5% – как одноэтажные, так и двухэтажные, а 2% изучают предложения двух и трёхэтажных построек. При этом 68% пользователей отдают предпочтения каменным домам, а 32% – деревянным.

Как показало исследование, в январе-начале сентября 2023 года средний размер кредита в России на ИЖС составил 4,3 млн рублей, а средний первоначальный взнос – 21,1% стоимости дома. При этом ежемесячный платёж по кредиту на индивидуальное жилищное строительство в России в этот период составил 33,2 тыс. рублей.