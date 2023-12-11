Иркутская область заняла 6 место в России по сроку накопления первого взноса по ипотеке

В среднем, жители региона тратят на накопление нужной суммы 3,3 года.
|
Место
|
Регион
|
Срок накопления (в годах)
|
Доля семей, неспособных накопить на первый взнос за 10 лет (в процентах)
|
6
|
Иркутская область
|
3,3
|
15,3
|
12
|
Красноярский край
|
3,8
|
20,6
|
48
|
Новосибирская область
|
5,3
|
25,8
|
62
|
Республика Бурятия
|
5,9
|
31,6
Согласно данным рейтинга РИА Новости, лидером рейтинга по возможности накопить крупную сумму является Ямало-Ненецкий автономный округ, здесь это можно сделать за два года и три месяца. Второе место в рейтинге занимает еще один северный удаленный регион – Магаданская область, в котором срок накопления составляет два года и шесть месяцев.
Замыкает первую тройку регионов Ненецкий автономный округ с результатом два года и семь месяцев. На четвертом и пятом местах располагаются Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, где миллион рублей можно накопить за два года и восемь месяцев и два года девять месяцев соответственно.
Таким образом, ТОП-5 регионов могут похвастаться тем, что в них копить на взнос на ипотеку надо менее трех лет. Эксперты отмечают, что такой результат связан с высокими зарплатами северных регионов, а также вахтовым характером многих работ и соответственно низкой привлекательностью местного рынка жилья, что определяет невысокие цены на нем.
Помимо вышеназванной пятерки в ТОП-10 также вошли Иркутская область, Мурманская область, Коми, Саха (Якутия) и Сахалинская область. Во всех перечисленных северных регионах копить придется менее трех лет. В целом в текущем рейтинге насчитывается 14 регионов, где копить на первоначальный взнос нужно менее четырех лет, а в большинстве регионов накопить нужную сумму при модельных условиях можно менее чем за шесть лет.
В нижней части рейтинга расположились преимущественно северокавказские регионы, где, согласно официальной статистике, исторически невысокие зарплаты. В этих республиках копить на первый взнос по ипотеке нужно 11-15 лет, то есть более чем в пять раз дольше, чем в регионах из ТОП-5.
Ранее стало известно, что более 70% россиян интересуются одноэтажными домами. Чаще всего загородную недвижимость покупают мужчины – на них пришлось 57% сделок.
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