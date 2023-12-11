443 млн рублей получили 16 застройщиков Иркутской области для покрытия затрат на присоединение к инженерным сетям

425 млн – из федерального бюджета, 18 млн – областного. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

– Субсидия работает как механизм стимулирования развития жилищного строительства. Строительные организации, получая средства из федерального бюджета, снижают расходы на технологическое присоединение, что стимулирует их возводить больше жилья на территории региона. Благодаря этой программе возводятся жилые комплексы в Иркутском районе, Зиме, Черемхово, Иркутске, Свирске, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Показатель по вводу жилья в рамках этой программы на 2023 год для Иркутской области установлен в размере более 381 тысячи квадратных метров жилья. До конца года он будет достигнут в полном объеме

Так в Приангарье по программе стимулирования продолжается реконструкция улично-дорожной сети микрорайона «Хрустальный парк». Дорожно-восстановительные работы идут на улицах Ягодная и Дорожная. На завершение работ в 2024 году из федерального бюджета выделят более 269 миллионов рублей, из областного – более 11.

В настоящее время на объекте выполнены работы по устройству земляного полотна, работы по обратной засыпке грунта. Смонтированы колодцы ливневой канализации, водопропускная труба, монолитный приёмный резервуар, мачтовые опоры освещения.

Всего финансирование проекта составит боле 742 миллионов рублей, из них из федерального бюджета – 713 млн рублей, из областного – более 29 млн рублей. В соответствии с проектом, работы по реконструкции улиц должны быть завершены в 2024 году.