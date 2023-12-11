Фонд развития промышленности вложит 18 миллионов рублей в расширение производства ёмкостей из композитных материалов

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области одобрил заявку ГК «Аврора» на получение льготного займа для модернизации производства ёмкостей из стеклопластика, который относится к числу композитных материалов. Промплощадка предприятия находится в Шелехове. Общая инвестиционная стоимость проекта превышает 40 миллионов рублей, из них 18 миллионов — заёмные средства ФРП.

«Уход из России иностранных производителей композитных материалов и полиэфирных смол стимулировал развитие внутреннего рынка, в том числе и производство накопительных ёмкостей из стеклопластика. Подпрограмма по развитию производства традиционных и новых материалов, к которым относятся и композиты, включена в госпрограмму развития промышленности РФ. На текущий момент сама отрасль производства композитов в нашей стране всё ещё является крайне импортозависимой. Поддержка подобных проектов — ещё один шаг по реализации стратегии импортозамещения в реальном секторе», — подчёркивает первый заместитель председателя Правительства Иркутской области, глава Наблюдательного совета регионального ФРП Руслан Ситников.

Ëмкости, производимые ГК «Аврора», используются в системах водоснабжения и водоотведения для различных отраслей хозяйственной деятельности — от дорожного строительства и аграрной сферы до ЖКХ и индивидуального строительства объектов различного назначения (гостиницы, рестораны, магазины, коттеджные посёлки). Каждая вмещает 100 кубических метров. Привлечённые средства Фонда развития промышленности позволят предприятию уже через год увеличить объём выпуска ёмкостей вдвое. Заём будет предоставлен по программе «Проекты развития региона», которая предусматривает льготную ставку в 1% на протяжении первых 3 лет пользования займом и ставку в 3% на последующие 2 года.

«В рамках реализации стратегии импортозамещения объём производства ёмкостей из стеклопластика в России к 2028 году вырастет, по прогнозу Минпромторга, на 33%. Фактически, на текущий момент конкуренция на рынке умеренная, поэтому те производители, что смогут сконцентрироваться сейчас на масштабировании, получат серьёзное конкурентное преимущество в масштабах всей страны», – говорит директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Напомним, ранее Наблюдательный совет Фонда принял решение о сохранении льготной ставки займов по региональным программам на уровне 1% годовых — как минимум, до конца 1 квартала 2024 года.

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