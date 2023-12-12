Специалисты издания «За рулем» посетили дилерский центр Chery в Иркутске

Цены приятно удивили экспертов.

Согласно эксперименту, корреспонденту «За рулем» нужна модель Tiggo 7 Pro Max. С этой целью он посетил центры в Иркутске и Москве. Как отмечает специалист, салон в Приангарье ничем не отличается от столичных – все корпоративные стандарты соблюдены. Внутри много персонала, царит дружелюбная атмосфера.

«Цены тютелька в тютельку совпадают с ценами на официальном сайте Chery. В общем, иркутскому дилеру респект», – пишут в издании.

По словам независимого эксперта, «2023 год стал годом полной смены декораций на автомобильном рынке. По сути, китайские автомобили составляют основу всех продаж новых импортных автомобилей, к тому же к продажам у официальных дилеров добавляется заметный поток автомобилей из Китая, ввезенных по альтернативным каналам. Количество китайских брендов на рынке РФ уже исчисляется десятками».

Он добавляет, что особенность сегодняшнего автомобильного рынка в Иркутске – это, безусловно, рынок покупателя.

«Реальные доходы населения не растут, предложение автомобилей максимальное, машины в наличии во всех серьезных дилерских центрах, поэтому продавцы готовы на серьезные скидки и демонстрируют гибкий подход к формам оплаты и количеству дополнительного оборудования. В общем, если вы надумали приобрести новый автомобиль, то декабрь 2023 года – вполне подходящее время», – резюмирует эксперт.

Ранее аналитики Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ) сообщали, что Россия стала лучшим зарубежным рынком для производителей из Поднебесной. Бренды из КНР в октябре реализовали более 50 тысяч автомобилей, а рыночная доля приблизилась к 50% рынка. Российское сотрудничество с Китаем развивается в последний год по экстенсивному пути развития. Если в прошлом году к нам поставили 160 тысяч «китайцев», то в текущем на начало сентября этот объем составил уже 544 тысячи машин. Причем 80 тысяч из них было завезено в августе.