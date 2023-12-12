В Иркутской области зафиксирован энергодефицит

Иркутская область исчерпала резервы собственной генерации. Об этом сообщил генеральный директор АО «ИЭСК» Дмитрий Конопелько. Отраслевые эксперты прогнозировали, что регион столкнётся с энергодефицитом только в 2024 году.

– Мы исчерпали резервы собственной генерации в Иркутской области. Уже сейчас потребляем часть электроэнергии из Красноярского края – с Богучанской гидроэлектростанции. Ничего страшного в этом нет. Хотя нам электроэнергия обходится дороже, потому что мы платим за этот переток. И он не дешевый для области. К сожалению, другой возможности компенсировать дефицит пока нет, – заявил в интервью Газете Дело Дмитрий Конопелько.

Он добавил, что на федеральном уровне сейчас рассматривается вопрос о размещении дополнительных генерирующих мощностей, в том числе на территории Иркутской области.

А пока регион обновляет рекорды энергопотребения. Сегодня он достиг 10 008 МВт, что на 587 МВт больше пиковых значений прошлого года, сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

За последние два года в Приангарье отмечается аномальный рост энергопотребления. Регион находится в лидерах по темпам роста энергопотребления. За 2022 год собственное потребление увеличилось сразу на 8,5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордных 64,3 млрд кВт/ч. , а по приросту энергопотребления регион занял второе место в РФ.

Власти региона не раз заявляли, что ресурсы исчерпаны и необходимо строительство новой генерации. Губернатор региона Игорь Кобзев в своём послании о положении дел в Иркутской области в 2022 году и основных направлениях областной государственной политики на 2023 год назвал потенциальный дефицит энергомощности одним из факторов, сдерживающих экономический рост.