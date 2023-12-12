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Больше автобусов начнет работать 13 декабря на четырех пригородных маршрутах Иркутска

На пригородных маршрутах, которые ходят из Иркутска в рабочий поселок Марково и в Пивовариху, в среду, 13 декабря, начнет работать больше автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Такого результата удалось достичь по результатам встречи перевозчиком, которую провело министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области. Во время сильных морозов компания перевела маршруты № 427, 429, 423, 456 на работу в режиме выходного дня, уменьшив количество рейсов. Так, сегодня на одном из маршрутов линии работает пять автобусов вместо восьми.

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Автобусы, которые завтра выйдут на линию, начали отогревать, поставив в теплые гаражи. Аналогичные проблемы были зафиксированы на других пригородных маршрутах. Со всеми компаниями-перевозчиками сотрудники министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области ведут переговоры. Так, некоторое время назад возникли проблемы с перевозчиком, который доставляют в Иркутск жителей садоводств, расположенных в Мельничной Пади. Они усугубились в морозы. Было принято решение о смене подрядчика. 21 декабря там начнёт работать новый перевозчик, он заверил, что транспортных проблем у жителей не будет.

Напомним, что сейчас в Иркутской области стоят морозы с минимальными температурами воздуха -40,-45°. В Иркутске температура ночью -34,-36°, днём -28,-30°. Это на 14-17° ниже климатической нормы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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