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БКС: Ожидаем повышения ставки до 16%

Инфляция вновь ускорилась в ноябре, а повышенные темпы роста ВВП говорят о перегреве экономики. Всё это, по мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, создаёт предпосылки для роста ключевой ставки до 16%, а может быть и выше. Заседание ЦБ состоится в эту пятницу.

– Рынок ожидает повышения ставки до 16%, – пишут в своём обзоре аналитики БКС. – Ключевой аргумент для большинства прогнозистов – опережение инфляцией прогнозного коридора ЦБ. Регулятор в конце октября ожидал уровень инфляции 7–7,5% к концу года, а он достиг 7,5% уже к концу ноября. Некоторые аналитики считают, что текущая динамика цен создает предпосылки для более крупного повышения ставки.

Эксперты БКС подчеркивают, экономика остается перегретой: рост ВВП тоже опережает прогноз ЦБ. Согласно первой оценке Росстата, ВВП в III квартале вырос на 5,5% г/г, а в октябре, по предварительной оценке Минэкономразвития, увеличился еще на 5% г/г.

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Текущая динамика ВВП предполагает рост по итогам года не менее 3% — также выше верхней границы прогнозного диапазона ЦБ (2,7%). Регулятор рассчитывал на более быстрое охлаждение экономической активности. Это значит, что текущего уровня ставки не хватит для замедления инфляции до целевого уровня к концу 2024 г.

– Наш базовый прогноз — повышение ставки до 16% в пятницу. Мы считаем расхождение фактической динамики экономики с прогнозом ЦБ ключевым аргументом в пользу повышения ставки. С учетом того, что рост ВВП и инфляции превышает даже верхний порог достаточно широкого прогнозного коридора ЦБ, мы не исключаем и более сильного ужесточения ставки. Ее сохранение на текущем уровне нам кажется маловероятным, – резюмируют аналитики БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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