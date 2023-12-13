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О чем спорят арендаторы и рантье?

Эксперт по аренде жилья в Москве Trust Realty рассказал про самые распространенные конфликты между арендаторами и арендодателями.

На фоне роста спроса на арендное жилье в Москве из-за недоступности ипотеки, большинство арендаторов регулярно конфликтуют с арендодателями. Недавний опрос показал, что более половины арендаторов столкнулись с проблемами в отношениях с владельцами жилья. При этом 64% россиян подтверждают право арендодателя проверять состояние жилья, в то время как 45% арендодателей предупреждают о своём визите. Эксперт рынка аренды Москвы Алексей Балакин рассказал про самые распространённые конфликты между собственниками квартир и арендаторами, также рассказал о том, как их избежать.

Алексей Балакин, управляющий партнёр агентства недвижимости Trust Realty:

Конфликты между арендаторами и собственниками в Москве часто связаны со сроком проживания. Стандартный договор аренды обычно подписывается на 11 месяцев с возможностью продления. Иногда арендатор, изначально планирующий жить меньше, подписывается на полный срок, что может привести к потере страхового депозита при досрочном выезде.

Чтобы избежать конфликтов, я считаю важным максимально честно обсуждать намерения. Арендаторам следует быть открытыми относительно срока аренды, наличия животных или маленьких детей, а также оценивать свои финансовые возможности. Переговоры через риелтора помогают решить многие вопросы, так как это профессионалы, знающие рынок и способные помочь договориться.

Спрос на арендное жилье в Москве вырос, что связано с временным закрытием рынка для некоторых стран и увеличением спроса от жителей других городов и иностранных специалистов. На ближайшее время я не вижу предпосылок для снижения спроса или увеличения предложения на рынке. Хотя спрос может сезонно снизиться в декабре-январе, ожидается, что он останется высоким в феврале-апреле.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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