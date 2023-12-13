Новости

Названа причина аномальных морозов в Иркутской области

Погода может измениться в выходные. Об этом рассказала Инна Латышева, заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ.

«В начале нынешней зимы практически вся территория Евразии севернее 50-ой параллели оказалась во власти арктического холода. Это типичная форма зимней циркуляции, которая господствовала примерно до второй половины прошлого века. Если говорить о причинах аномальных по силе и значительных по площади холодов, то во многом аномальные холода, как не парадоксально, обязаны теплу над Атлантикой», – говорит эксперт.

Читайте также:

Больше автобусов начнет работать 13 декабря на четырех пригородных маршрутах Иркутска
12 декабря 2023
Восьмиклассница устроила стрельбу в одной из школ Брянска
7 декабря 2023

По ее словам, предсказать, какой будет нынешняя зима не могут подсказать даже самые совершенные модели. Пока по предварительным прогнозам Гидрометцентра России, на выходные дни с ложбиной атлантического циклона ожидается смягчение зимних холодов в Иркутской области.

Если говорить о минимумах температур, то, пока в Иркутске не побиты 40-градусные морозы, которые отмечались в эти дни в 1904 и 1947 годах. Хотя, на некоторых метеорологических станциях морозы все же перекрыли предыдущие минимумы температур. Если говорить о суровости зим, то в Иркутской области самой холодной можно назвать 1968-1969 годы. По совокупному вкладу температурных аномалий трех зимних месяцев в Иркутске эта зима оказалась на 20 градусов, а на северной станции Ербогачен на 32 градуса холоднее климатической нормы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Происшествия":
Все материалы сюжета (137)


Реклама на сайте

Альфа Конфа 2023
Шесть мотивирующих тезисов от Ильи Авербуха
«Это мощный инструмент». Как язык тела влияет на успех бизнеса
«Ты все делаешь не так. Продолжай!». Евгений Гаврилин – о нео-предпринимательстве
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес