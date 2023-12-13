Названа причина аномальных морозов в Иркутской области

Погода может измениться в выходные. Об этом рассказала Инна Латышева, заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ.

«В начале нынешней зимы практически вся территория Евразии севернее 50-ой параллели оказалась во власти арктического холода. Это типичная форма зимней циркуляции, которая господствовала примерно до второй половины прошлого века. Если говорить о причинах аномальных по силе и значительных по площади холодов, то во многом аномальные холода, как не парадоксально, обязаны теплу над Атлантикой», – говорит эксперт.

По ее словам, предсказать, какой будет нынешняя зима не могут подсказать даже самые совершенные модели. Пока по предварительным прогнозам Гидрометцентра России, на выходные дни с ложбиной атлантического циклона ожидается смягчение зимних холодов в Иркутской области.

Если говорить о минимумах температур, то, пока в Иркутске не побиты 40-градусные морозы, которые отмечались в эти дни в 1904 и 1947 годах. Хотя, на некоторых метеорологических станциях морозы все же перекрыли предыдущие минимумы температур. Если говорить о суровости зим, то в Иркутской области самой холодной можно назвать 1968-1969 годы. По совокупному вкладу температурных аномалий трех зимних месяцев в Иркутске эта зима оказалась на 20 градусов, а на северной станции Ербогачен на 32 градуса холоднее климатической нормы.