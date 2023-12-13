Банк «Открытие» и ООО «БАИК РУС» запустили совместную программу финансирования склада дилерской сети

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и ООО «БАИК РУС» расширили финансовое сотрудничество в корпоративном направлении, запустив программу «Финансирование склада» для дилерской сети автопроизводителя. Банк уже является участником розничной федеральной программы автокредитования на покупку китайских автомобилей BAIC, выпускаемых на калининградском заводе АВТОТОР.

По условиям программы финансирования склада банк приобретает права требования у дистрибьютора к его официальным дилерам и предоставляет дилерам отсрочку платежа на предоставляемые транспортные средства под залог приобретаемой автотехники. При этом постановка и снятие залога проводится за один рабочий день, а оплата дистрибьютору – в день отгрузки.

Для дилерских центров в рамках финансирования склада предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга – в конце срока. Срок финансирования — до полугода, лимит устанавливается на основе потребностей конкретного дилера, в зависимости от плана продаж и финансового состояния.

Также возможно досрочное погашение в размере полного объема кредита в любой момент времени до истечения даты финансирования. Среди дополнительных преимуществ программы - отсутствие обязательства для авторитейлеров страховать склад и предоставлять банковскую гарантию.

«Открытие Авто» продолжает наращивать долю финансирования склада автомобилей в общих продажах брендов. И мы рады новому федеральному партнеру в лице ООО «Баик Рус», - отметила руководитель Управления по работе с корпоративными клиентами автобизнеса банка «Открытие» Анна Гордеева. - Основной задачей финансовой программы для дилерской сети марки является более эффективное планирование поставок и увеличение объема продаж автомобилей. Целевое финансирование поможет дилерам в текущих условиях улучшить финансовое положение и снизить риски кассового разрыва, а также повысить оборачиваемость оборотного капитала».