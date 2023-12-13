Доллар вернулся на 90

«Быстрый, но скоротечный декабрьский отскок иностранных валют ожидаемо сошел на нет, не дожидаясь речи президента РФ и выступления главы Центробанка», – пишут в своём обзоре аналитики БКС Мир инвестиций. Они ожидают, что до конца недели рубль будет курсировать на текущем уровне.

– Сегодня на утренней сессии Мосбиржи валютные пары пока не могут оклематься после вчерашнего удара, и доллар цепляется за 90, но, возможно, к пресс-конференции Владимира Путина и заседанию ЦБ успеет еще упасть и пониже. Скажем, до 89, – отмечают аналитики БКС.

Они обращают внимание, что на сырьевом рынке преобладают «медведи». Нефть Brent рухнула ниже $73, фьючерс на газ NG упал на летнее дно $2,26, а золото после обвала с исторического максимума цепляется за поддержку $1980. Эксперты отмечают перепроданность товарных активов.