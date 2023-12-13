Жители Иркутской области 60 тысяч раз обращались к энергетикам из-за аномальных морозов

Операторы Единого энергетического информационно-справочного центра «Иркутскэнергосбыта» обработали за минувшие 5 суток свыше 60 тысяч обращений граждан. По каждому из них оказана адресная помощь, даны консультации и разъяснения жителям. Для обеспечения эффективной обратной связи с населением в круглосуточном режиме контакт-центра одновременно работают более 30 сотрудников.

С момента прихода в регион низких температур, нагрузка на контакт-центр увеличилась вдвое. С 11 декабря его персонал обработал свыше 15 тысяч сообщений. Звонки поступают со всей Иркутской области по номеру 8-800-100-9-777. Операторы отвечают на них в порядке очереди, по мере поступления. При этом жители региона все чаще обращаются в компанию посредством социальных сетей. Специально созданный для этих целей аккаунт «Свет38» менее чем за неделю принял в работу 3,5 тысячи сигналов от пользователей, что в пять раз больше, чем в обычные дни.

Кроме этого, «Иркутскэнергосбыт» информирует жителей о плановых или неотложных работах посредством рассылки уведомлений через автоматический дозвон, смс, мессенджер Viber, push-уведомления в личном кабинете и мобильном приложении. С 8 декабря объем такой рассылки превысил 416 тысяч сообщений, что вдвое больше, чем за аналогичный предыдущий период. Благодаря принимаемым мерам граждане и организации своевременно получают данные о причинах отключений и прогнозе времени, которое потребуется оперативным бригадам для проведения восстановительных работ.

Работа, направленная на максимально оперативное реагирование на обращения жителей о перерывах в электроснабжении, находится на постоянном особом контроле.