1,3 тыс. объектов с ценником выше 300 млн рублей продается в Москве

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали спрос и предложения на рынке элитной недвижимости Москвы.

По данным экспертов компании Skolkovo Realty, спрос на покупку элитной недвижимости в Москве за 11 месяцев 2023 года – с января по ноябрь включительно – снизился на 39,14% относительно аналогичного периода прошлого года.

В нынешнем году в рамках помесячной динамики рост спроса на элитную недвижимость в Москве фиксировался в семи из одиннадцати месяцев 2023 года.

В ноябре 2023 года спрос на элитную недвижимость в Москве сократился на 8,1% относительно октября текущего года. При этом в одиннадцатом месяце года интерес к покупке дорогой недвижимости в российской столице вырос на более чем в 2 раза (+106,23%) относительно ноября прошлого года.

В декабре 2023 года на рынке недвижимости Москвы экспонируется более 113 тыс. объектов. Объём предложения лотов с ценой выше 300 млн рублей составляет лишь 1.17% от общего количества лотов. Сейчас в столице продаётся 1332 объекта недвижимости с ценой выше 300 млн рублей.

Объём предложения недвижимости с ценой выше 300 млн рублей за год вырос на 36,47% или на 356 объектов. Так, в конце прошлого года в этом ценовом сегменте экспонировалось 976 лотов.

На данный момент основной объём предложения с ценником от 300 млн рублей предлагается на вторичном рынке. В этом сегменте продаётся 1,1 тыс. лотов, тогда как на первичный рынок приходится всего 230 подобных лотов.