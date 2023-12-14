Новостройки Москвы подорожали на 23,5% за год

До 328 181 рублей за «квадрат» в конце ноября. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

Самый дешевый апартамент в ноябре в столичных новостройках продавался за 4,3 млн рублей (19,7 кв. м), отметили в компании. По итогам ноября 2023 года увеличилась доля предложений на начальном этапе (19,4%, +3,7 п.п.), а также доля сданных корпусов (11%, +4,2 п.п.). Основная доля предложений находилась на этапе монтажа этажей (56%, –2,9 п.п.), сообщили эксперты.

По информации компании, наибольшую долю предложения по типологии лотов составляют однушки (38,5%, –0,2 п.п.). Менее 0,5% стабильно приходится на предложения многокомнатного формата.

Количество зарегистрированных сделок в ноябре на рынке массового сегмента составило 3,8 тыс. штук. По сравнению с октябрем 2023 года спрос сократился на 4,5%. Относительно ноября прошлого года показатель вырос на 10,6%, сообщили аналитики.

Ранее стало известно, что 1,3 тыс. объектов с ценником выше 300 млн рублей продается в Москве. Спрос на покупку элитной недвижимости в столице за 11 месяцев 2023 года – с января по ноябрь включительно – снизился на 39,14% относительно аналогичного периода прошлого года.

В нынешнем году в рамках помесячной динамики рост спроса на элитную недвижимость в Москве фиксировался в семи из одиннадцати месяцев 2023 года.

В ноябре 2023 года спрос на элитную недвижимость в Москве сократился на 8,1% относительно октября текущего года. При этом в одиннадцатом месяце года интерес к покупке дорогой недвижимости в российской столице вырос на более чем в 2 раза (+106,23%) относительно ноября прошлого года.