Новости

Солид Банк запустил новогодний вклад со ставкой 13%

Солид Банк запустил акционный новогодний вклад с повышенной ставкой «Новогоднее пожелание».

С 13.12.2023 АО «Солид Банк» добавил в линейку для частных лиц новый вклад «Новогоднее пожелание» с процентной ставкой до 13% годовых.

 Условия:

– Процентная ставка – 13% годовых.
– Сумма – от 30 000 до 5 000 000 рублей.
– Срок – до 550 дней.
– Проценты по вкладу начисляются ежемесячно, в последний день месяца. Выплата процентов производится – в конце срока вклада.
– Прием дополнительных взносов допускается в течение первых 30 дней со дня открытия вклада.

Читайте также:

Солид Банк ввёл вклад в юанях под 3,5%
14 декабря 2023
Солид Банк предложил для бизнеса депозит в юанях
14 декабря 2023

– Вклад на длительный срок с повышенной процентной ставкой позволит уберечь накопления от инфляции и приумножить ваш капитал, – говорится в сообщении банка.

Ознакомиться с подробными условиями и оставить заявку на консультацию можно по ссылке

АО «Солид Банк». Ген.лицензия ЦБ РФ № 1329
www.solidbank.ru
8 800 775 56 06 (бесплатная горячая линия для РФ)

Реклама. Кредитно-кассовый офис АО "Солид Банк" в г. Иркутск. Солид Банк erid:LdtCK3FZV

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (960)


Реклама на сайте

"Время местных". Как "Слата" помогает товаропроизводителям Иркутской области
СТМ идут на восток
Юлия Климова: «Будем расти вместе»
Готовая еда в тренде. Почему кулинария и полуфабрикаты интересны и потребителям, и ритейлерам
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес