Солид Банк запустил новогодний вклад со ставкой 13%

Солид Банк запустил акционный новогодний вклад с повышенной ставкой «Новогоднее пожелание».
С 13.12.2023 АО «Солид Банк» добавил в линейку для частных лиц новый вклад «Новогоднее пожелание» с процентной ставкой до 13% годовых.
Условия:
– Процентная ставка – 13% годовых.
– Сумма – от 30 000 до 5 000 000 рублей.
– Срок – до 550 дней.
– Проценты по вкладу начисляются ежемесячно, в последний день месяца. Выплата процентов производится – в конце срока вклада.
– Прием дополнительных взносов допускается в течение первых 30 дней со дня открытия вклада.
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– Вклад на длительный срок с повышенной процентной ставкой позволит уберечь накопления от инфляции и приумножить ваш капитал, – говорится в сообщении банка.
Ознакомиться с подробными условиями и оставить заявку на консультацию можно по ссылке
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