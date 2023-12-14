Банки начали объявлять о новом раунде повышения ставок по вкладам

В этот раз они начали их повышать еще до заседания ЦБ.

Объем вкладов в российских банках растет. По прогнозам аналитиков ВТБ, в 2024 году он увеличится на 12%, в первую очередь – за счет рублевых накоплений, которые по-прежнему будут расти более активными темпами. До конца этого года портфель накоплений физлиц в национальной валюте приблизится к 40 трлн рублей.

Ключевую роль в этом сыграет ожидаемое дальнейшее повышение регулятором ключевой ставки. Очередное заседание ЦБ запланировано на 15 декабря. Большинство аналитиков ожидают повышения ключевой ставки до 16%, хотя некоторые не исключают и более сильного ужесточения денежно-кредитной политики.

При этом в этот раз некоторые банки начали повышать ставки еще до заседания ЦБ. Так, например, 8 декабря повысил ставки по рублевым сберегательным продуктам Россельхозбанк. Сегодня о повышении ставок объявил ВТБ.

«В этот раз мы решили увеличить ставки, не дожидаясь решения регулятора. Максимальную доходность установили на уровне, на котором, по нашим прогнозам, будет установлен размер ключевой ставки в пятницу. Наше решение позволит клиентам досрочно воспользоваться улучшенными условиями. Если же ключевая ставка будет повышена еще больше, то мы вернемся к вопросу увеличения доходности по своим продуктам, чтобы обеспечить вкладчиков максимально выгодными предложениями. Для нас это – приоритетная задача», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Уже сейчас банки фиксируют пиковую активность российских вкладчиков. Так, в ноябре портфель рублевых депозитов ВТБ вырос более чем на 360 млрд рублей и превысил 4 трлн рублей. Результат стал рекордным за отдельный месяц текущего года. В декабре тренд продолжился – объем привлеченных средств клиентов ВТБ за первую половину месяца составил около 100 млрд рублей.

После заседания ЦБ, прогнозируют эксперты, нас ждёт новая волна повышения ставок по вкладам.