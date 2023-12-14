Альфа-Банк проведет 50 мероприятий в формате Альфа Конфы для предпринимателей

Об этом объявил директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин, открывая 12-ю Альфа Конфу в Москве. Она состоялась в Лужниках во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В мероприятии приняли участие 4 тысячи предпринимателей. Альфа Конфа — серия масштабных офлайн-событий для предпринимателей. Каждый месяц — встречи со спикерами в новом городе. Конфа – абсолютно бесплатна для всех участников.

Главная тема Альфа Конфы — мышление предпринимателей. Звездные спикеры и топ-менеджеры Альфа-Банка рассказали о том, что отличает предпринимателей от других людей, подталкивает создавать новое, принимать дерзкие решения и приносит результат. На московской конфе выступили профессионалы, которые добились выдающихся результатов благодаря своим талантам и нестандартному мышлению. Среди них главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский, Ирина Хакамада, Евгений Гаврилин, Седа Каспарова, Максим Спиридонов и Василий Вакуленко (Баста). Он же после окончания деловой программы дал концерт, и 4 тысячи предпринимателей подпевали знакомые хиты на весь стадион. Предприниматели уже в традиционно неформальной обстановке познакомились с единомышленниками, обменялись информацией с топ-менеджерами банка и звездными спикерами. А еще узнали, как находить новые стимулы для развития, выстраивать стратегию продвижения, работать с речью и получать удовольствие от работы.

«Мы всегда поддерживаем предпринимателей и традиционно организовывали для них интересные форумы, конференции не только онлайн, но и такие, где можно было присутствовать лично. У нас более миллиона клиентов малого бизнеса. В этом году мы запустили мероприятия в совершенно новом формате – Альфа Конфа – и провели уже 12 мероприятий по все стране, мы видим большой отклик у клиентов, и в следующем году организуем Альфа Конфу еще в 50 городах. Мы не просто зовем топовых спикеров, но и даем возможность предпринимателям быть полноценными участниками, организуем креативный нетворкинг и пространство для создания интересных бизнес-идей. Мы видим их нестандартное предпринимательское мышление и снова говорим "Ты делаешь все не так, продолжай"», – прокомментировал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Узнать подробности о первой Альфа-Конфе в Москве можно на сайте мероприятия.