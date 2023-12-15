Новости

Вышла в свет Газета Дело за декабрь 2023 года

Завершающий выпуск насыщен материалами на самые разные темы. Строительство и недвижимость, автомобильный рынок и поддержка стартапов, финансовая и налоговая сферы, сельское хозяйство и продуктовый ритейл, энергетика и кибербезопасность, искусство и архитектура, предметный дизайн и развитие городских общественных пространств. Обо всё этом авторы издания подготовили интервью, аналитические статьи, обзоры, репортажи, опросы, новости. Кроме этого, иркутские бизнесмены, с которыми Газету Дело связывают давние партнёрские отношения, поделились своими мыслями о том, каким был 2003 год в Иркутской области.

«Потенциал – огромный». Наталья Баркова – о перспективах сельского хозяйства в регионе

Санкции для сельского хозяйства – это не только вызов, но и стимул к развитию. Так было в 2014 году, так случилось и в 2022-м: отрасль показала рекордные темпы роста. Что помогло аграриям адаптироваться? Какие проблемы мешают иркутским фермерам? Как удержать молодые кадры на селе? И зачем региону инвесторы с запада России? О перспективах отрасли поговорили с директором Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Натальей Барковой.
 

Проминдекс – промышленный суверенитет России

Выпускник ИрГУПСа, а ныне москвич и онлайн-предприниматель Илья Хабадаев электронной коммерцией занимается уже давно. В 2016 году Илья с бизнес-партнером основали вебсайт «Проминдекс» – платформу продаж в сегменте В2В. Мы расспросили основателя площадки о мотивах такого выбора, о тонкостях работы с В2В-агрегаторами и о том, как проект вышел на федеральный уровень.

Премиум-класс не теряет позиции. Евгений Белый, Jaguar и Land Rover Центр Иркутск, – о параллельном импорте премиальных брендов, стабильном спросе и растущем рынке

Так сложилось, что в Иркутске одним из любимых брендов премиальных автомобилей является Land Rover, и доля рынка у этой марки в нашем городе одна из самых высоких в стране. Более того, если проводить параллели в мировом масштабе, то в Иркутске в этом плане показатели соизмеримы с родиной популярного внедорожника – Великобританией. Чем обусловлен такой высокий показатель? Почему иркутяне делают выбор в пользу этого автомобиля? Изменились ли их предпочтения за последние три года? Как сейчас автомобили премиум-класса попадают в наш регион и какие бренды пополнили список таких авто? Об этом в эксклюзивном интервью Газете Дело рассказал генеральный директор ООО ЛЦ - Иркутск Евгений Белый.

Бизнес под контролем. Чего ждать предпринимателям от налоговой службы в 2024 году

«Лучший способ взаимодействия с налоговой службой – вообще не попадать в ее поле зрения и не давать никаких поводов для подозрений», – считает Олег Кривозубов, управляющий партнер ООО ВС Консалт. Чего ждать бизнесу от ФНС в 2024 году? Какие направления будут на особом контроле у налоговиков? И на что обратить внимание предпринимателям, чтобы избежать налоговых споров? Об этом эксперт рассказал Газете Дело.

Не как у всех. Альфа Конфа глазами организаторов и участников

«Ты всё делаешь не так, продолжай!» – эта фраза стала лейтмотивом Альфа Конфы в Иркутске. Такой подход позволяет и предпринимателям, и банку находить свой особый путь к успеху и быть на шаг впереди. По мнению участников, столь масштабное мероприятие стало настоящим подарком для иркутских бизнесменов.
 

Шесть мотивирующих тезисов от Ильи Авербуха

Илью Авербуха, одного из «звёздных» спикеров Альфа Конфы, большинство из нас знает в первую очередь как знаменитого фигуриста. Но в этот раз он выступал перед зрителями как предприниматель, который 20 лет назад начал в России свой бизнес, связанный с проектами крупных ледовых шоу. Его «программа» для многих участников мероприятия стала показательной, а Газета Дело записала основные тезисы спортсмена и бизнесмена.

«Ты все делаешь не так. Продолжай!». Евгений Гаврилин – о нео-предпринимательстве

Зачем вы занимаетесь бизнесом? Зачем работаете 24/7? Чтобы заработать много денег? А зачем вам деньги? Вопрос «зачем?» – ключевой, по мнению Евгения Гаврилина, владельца digital-агентства Nectarin и платформы для привлечения инвестиций в бизнес Boomstarter. Спикер Альфа Конфы рассказал иркутским предпринимателям свою историю. Почему миллионы не приносят счастья и как коллективные эгрегоры порой заставляют нас бежать за чужими целями?

«Это мощный инструмент». Как язык тела влияет на успех бизнеса

«Язык тела может вас подвести, а может – стать вашим другом, союзником и помогать в деловой коммуникации и личной жизни», – убежден эксперт по невербальной коммуникации, автор концепции «Кинетический интеллект» Михаил Дементьев. На Альфа Конфе в Иркутске он рассказал предпринимателям, как язык тела помогает добиваться успеха.

«Сделайте оплату лицом». Как найти общий язык с интровертами и построить бизнес на доверии

«В бизнесе никто не знает, как правильно. Поэтому очень советую: внедряя что-либо в своей компании, сначала примеряйте это на свою корпоративную культуру. Все бизнесы разные, и что одному хорошо, то другому – реально смерть». С такого напутствия-дисклеймера начал свое выступление на Альфа Конфе в Иркутске Евгений Щепин, основатель и руководитель проекта «ВкусВилл. Практика», спикер в школе управления «Сколково». Свои тезисы Евгений называет озарениями – это выводы, которые руководители «ВкусВилл» сделали в процессе развития компании. Мы записали самые яркие из них.
 

«Признание – самый большой дефицит». Наталья Долина – о созидательном мышлении и щедрости лидера

Психолог, педагог, бизнес-коуч международного класса и эксперт в области развития человеческого капитала Наталья Долина считает, что один из главных навыков современного лидера – созидательное мышление – способность делиться внутренним ресурсом с другими через признание, уважение, внимание, через умение слушать иное мнение без споров и критики.
 

MAD FOX architects: от благоустройства – к мастер-планам. Дмитрий Фальковский – о новых проектах городских пространств и планах компании

В этом году архитектурная мастерская MAD FOX architects вновь победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов городской среды в малых городах и исторических поселениях – с двумя проектами в Иркутской области и пятью в Забайкальском крае. Мастерская с 2019 года занимается развитием городских общественных пространств, и, как признается руководитель Дмитрий Фальковский, эта работа стала образовательным полигоном для компании, подготовкой к выходу на новый уровень – мастер-планирование развития территорий.

«Мы стали не просто точкой притяжения, а стартовой площадкой для нового бизнеса». Какой поддержки ждут иркутские предприниматели

 

Малый бизнес сегодня – это не только про желаемый уровень дохода, налоги в местные бюджеты и занятость. Это еще и про комфортную среду и привлекательность региона. Про синергию с большим бизнесом не только за счет участия в цепочке поставок, но и за счет сопутствующих услуг. Как в этой ситуации меняется характер помощи предпринимателям и сама роль институтов поддержки МСП, рассказала директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

«У предпринимателей много классных идей – «Мой бизнес» помогает вывести их на новый уровень». Виталий Федоров, ООО «Тридевять земель»:

 

– Мы занимаемся переработкой дикоросов – ягод, лекарственных трав, – делаем из них целебный чай. Но не обычный, купажированный, а растворимый. Это высокотехнологичный продукт – в одном стик-пакете вытяжка из 15 трав!

«Будем поставлять воду в Китай». Ксения Филатова, коммерческий директор ООО «Байкальские росы»:

– Наше предприятие выпускает питьевую артезианскую воду. В июне мы перешли на новый дизайн бутылки: захотелось выделиться из стандартного ряда, создать что-то эстетичное. А кроме того, мы планировали выходить на экспорт, а для этого нужна была привлекательная упаковка. Но упаковка появилась, а с экспортом как-то не ладилось. Обещающих поставлять нашу воду в Китай было немало, но дальше обещаний дело не шло. И тогда мы обратились в центр «Мой бизнес» – выяснили, какие возможны меры поддержки: участие в международных миссиях, оплата выставочных площадей, помощь с сертификацией, поиск потенциальных покупателей в разных странах.
 

«Мы сотрудничаем с Центром год – и это уже приносит плоды». Алексей Джангоян, генеральный директор ООО «Стратегический Торговый Альянс»:

– Мое сотрудничество с Центром «Мой бизнес» началось с образовательных программ. Я обучался в «Школе экспорта», участвовал и в бесплатных вебинарах, в «живых» встречах с экспертами, что дало базовые знания – без них выстроить внешнеторговые связи невозможно, это как азбуку выучить.
 

Твой бизнес – твое будущее. Как иркутские школьники пробуют себя в роли предпринимателей

В Иркутской области Центр «Мой бизнес» организовал региональный чемпионат «Твой бизнес – твое будущее». Более 1500 подростков от 15 до 17 лет окунулись в настоящий мир бизнеса, где реальные управленческие навыки становятся ключом к успеху. Участие принимали школы и гимназии Иркутска, Свирска, Белореченска, Шелехова. Финальная игра между сборными командами состоится 15 декабря.
 

От конкуренции к кооперации. Проект «Слаты» для местных производителей получил поддержку новых партнеров

В 2020 году торговая сеть «Слата» инициировала проект «Местные производители», цель которого – помочь малому бизнесу попасть со своей продукцией на полки супермаркетов торговой сети. Год назад «Слата» вошла в стратегическое партнерство с Х5 Group. Партнеры оценили стремление «Слаты» работать с местными производителями – и продолжили развивать начинание вместе. В этом году ежегодная конференция «Развиваем родное дело» в рамках проекта прошла в четвертый раз – уже под эгидой альянса.
 

СТМ идут на восток

Доля собственных торговых марок – брендов, которые принадлежат розничной сети, по данным аналитиков, растет последние семь лет. По итогам 2023 года больше половины ритейлеров назвали СТМ приоритетной стратегией, а всего за неполные 12 месяцев года в рознице появилось 7300 новых брендов СТМ. Такие данные привел Иван Елизарьев, директор департамента коммерции территории «Восток» торговой сети «Пятерочка», на IV ежегодной конференции «Развиваем родное дело» в Иркутске.
 

Готовая еда в тренде. Почему кулинария и полуфабрикаты интересны и потребителям, и ритейлерам

Готовая еда – это тренд на много лет вперед, – заявили представители торговых сетей «Слата», «Пятерочка» и «Красный Яр» на IV ежегодной конференции местных производителей в Иркутске. Рост продаж кулинарии, горячего хлеба и выпечки в среднем по стране в 2023 году достиг 20–30%. В то время как розничная торговля в целом прибавила только 5–7%.
 

Юлия Климова: «Будем расти вместе»

Среди поставщиков торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» местные производители составляют 43%, на них приходится треть товарооборота сетей, сообщили на IV конференции местных производителей в Иркутске. «Мы хотим и дальше увеличивать представленность местных брендов на наших полках. И понимаем, что сейчас это возможно только за счет малого бизнеса. Мы меняем свои подходы, но и предпринимателям нужно быть готовым к новой, высококонкурентной, реальности», – обозначила стратегию ритейлера Юлия Климова, директор по развитию продаж торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль».
 

«Есть сбыт – есть рост». Как местные производители развивают родное дело благодаря «Слате»

«Торговые сети хотят иметь дело только с крупным бизнесом, не хотят с нами, с небольшими производителями, связываться», – убеждены многие фермеры. Однако «Слата» не первый год помогает местным производителям попадать на полки своих супермаркетов. Как это сказывается на бизнесе партнеров? Производители из Иркутской области, Бурятии и Алтайского края рассказали свои истории на IV ежегодной региональной конференции местных производителей «Развиваем родное дело!».
 

Квартира – ЛЕГКО! Как «Синергия» помогает иркутским девелоперам строить и продавать эффективнее

Каждый должен профессионально заниматься своим делом – в этом убеждены создатели компании «Синергия Девелопмент Групп». Еще в 2019 году Александр Халтурин («ВостСибСтрой») и Роман Семёнов («Century 21») сформировали партнерство, объединив усилия и компетенции, и предложили застройщикам комплексное решение – от формирования продукта до продажи квартир в новостройках. О результатах, перспективах и новых предложениях «Синергии» – в нашем материале.
 

«Самое время расти вглубь», – Дмитрий Кузнецов, MetaEstate, об итогах года для компании

В периоды неопределенности, когда «расти вширь» не получается, самое время заняться качеством, обратить внимание на нюансы и вывести продукт на новый уровень, убежден девелопер Дмитрий Кузнецов. Сегодня в работе у его компании MetaEstate – сразу несколько загородных проектов. Об итогах года и планах на 2024-й Дмитрий рассказал Газете Дело.

Энергия в цене. Дмитрий Конопелько – о проблемах энергодефицита в регионе

Вопрос строительства новых объектов генерации в Иркутской области пока не решен. В ближайшие годы региону придется очень тщательно все считать и рационально подходить к использованию энергоресурсов. Есть ли резервы? Чем опасна стихийная застройка? И не грозит ли энергодефицит важным инфраструктурным проектам в регионе? На эти и другие вопросы Газете Дело ответил генеральный директор АО «ИЭСК» Дмитрий Конопелько.
 

Эволюция и тренды кибермошенничества

Более 8,5 тысячи преступлений с применением IT-технологий зарегистрировано в Иркутской области за 10 месяцев 2023 года. В основном это кибермошенничество и кражи денежных средств. Киберпреступления составляют четверть от всех противоправных действий, совершённых за этот период в регионе. Эти данные были озвучены в ходе круглого стола «Технологии искусственного интеллекта и цифровая грамотность для устойчивого развития региона», который традиционно прошёл в центральном офисе Байкальского банка в Иркутске. Представители региональных силовых структур, крупнейших банков и органов государственной власти поделились опытом противодействия и мерами защиты от киберпреступников, а также дали советы, как не стать жертвой мошенников. Подробности – в нашем материале.
 

На стыке дизайна и искусства. Первая выставка предметного арт-дизайна ART-LINE в Иркутске стала знаковым событием

«Концептуально, колоритно, неожиданно, уникально, на европейском уровне…» – так отзывались о первой выставке предметного арт-дизайна ART-LINE её посетители. Событие, организованное Ассоциацией промышленных и предметных дизайнеров (Иркутск), прошло в ноябре. За пять дней выставку увидели более полутора тысяч человек. Желание посетить интерьерный вернисаж «подогревала» и сама локация, где проходило мероприятие, – новый клубный дом «Бабр» в самом центре города. Организаторы ART-LINE, её партнёры и участники поделились с Газетой Дело своими мыслями о развитии и трендах предметного арт-дизайна в Иркутске, а также впечатлениями о креативном событии.
 

С новым «Горизонтом»! Что изменилось в поселке в 2023 году

Дед Мороз готовит подарки для жителей поселка «Горизонт»: в новом сквере на берегу залива волшебника встретят 23 декабря. Праздника загородной жизни – именно так в «Горизонте» называют Новый год – ждут и взрослые, и дети. Лыжи, коньки, искрящиеся сугробы, чистейший воздух и горячий чай у камина… Зима за городом – это настоящая сказка. О том, чем живет «Горизонт», как изменился поселок в уходящем году и что нового появится в нем в 2024-м, мы поговорили с руководителем проекта Антоном Кондратьевым.
 

Город контрастов. Архитекторы, строители и другие эксперты – о будущем Иркутска

«Город контрастов» – так часто отзываются об Иркутске. Его архитектура пестрит стилями разных эпох – и в этом его привлекательность, его изюминка. Как изменился город за последние годы? Что нужно сделать, чтобы подчеркнуть уникальность Иркутска? Зачем ему мастер-план и что значит «развернуть город к реке»? Известные архитекторы ответили на эти вопросы на программе «Энергия преобразований». Видеопроект создан компанией Эн+ в 2021 году для обсуждения актуальных вопросов развития Иркутска и среды вокруг него. Газета Дело обсудила перспективы города и с другими экспертами.  

Фондовый рынок: скучно не будет. 5 вопросов региональному директору «Финам»

«На спокойном море хорошим моряком не станешь», – говорит Надежда Астраханцева, исполнительный директор Представительства АО «ФИНАМ» в г. Иркутске. По ее словам, в 2022 году инвестиционный рынок пережил настоящий шторм, что стало сигналом всему рынку для трансформации в 2023 году: меняются приоритеты, подходы, команды. Многие инвестдома сейчас в процессе кардинальной перестройки своей работы. «Финам» – не исключение: в иркутском представительстве обновили и команду, и офис. Подробнее – в нашем материале.

2023-й: нелёгкий, но позитивный. Картина года от друзей и партнёров Газеты Дело

Каким был для вас 2023 год? Чем он особенно запомнился? Какие надежды связываете с 2024 годом и что загадаете под бой курантов? На эти вопросы Газета Дело попросила ответить друзей и партнёров нашего издания, чтобы подвести некий итог событиям уходящего года. Каким он получился, читайте в нашем блиц-опросе.
 

Как бизнесу работать в соцсетях? 9 вопросов Александру Откидачу

Работа с социальными медиа в последние полтора года серьезно изменилась, и рынок болезненно реагирует на перемены. В России запретили соцсети Facebook и Instagram (принадлежат Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России), и если в первой преобладала деловая и политическая тусовка Иркутска, то вторая была одним из главных источников трафика для бизнеса сегмента B2C. Как быть предпринимателям? С какими сетями работать, а с какими нет? Стоит ли сегодня сотрудничать с блогерами? Нужно ли маркировать рекламу? И чем грозит привлечение фрилансеров? На эти и другие вопросы отвечает известный в Иркутске медиаэксперт Александр Откидач**.

ВТБ начинает продажи своих розничных продуктов в офисах банка «Открытие»

С января 2024 года ВТБ начнет предлагать в офисах «Открытия» свои розничные финансовые продукты. Первыми из продуктовой линейки клиентам банка станут доступны вклады, накопительные счета, а также ипотечные кредиты.

ИНК и авиакомпания «ЮТэйр» заключили договор об авиаперевозках в Усть-Кут

Иркутская нефтяная компания и авиакомпания «ЮТэйр» заключили договор о чартерных и регулярных перевозках по маршруту Иркутск-Усть-Кут-Иркутск. Подписание состоялось 6 декабря в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Названа стоимость новогоднего стола в «Слате»

Торговая сеть «Слата» посчитала, как изменились цены на традиционные новогодние блюда и продукты

Число терминалов с биометрией увеличивает Сбер в Иркутской области

Сбер приступил к замене обычных терминалов на новые устройства, которые принимают оплату по картам, QR и биометрии.

Технология РУСАЛа для безопасного производства получила национальную премию в области ИИ

Цифровое решение РУСАЛа стало лауреатом первой Национальной премии «Лидеры ИИ» в категории «Промышленность».

В Иркутске проведено 3D сканирование горельефа здания Востсибугля

23 ноября компания Эн+ организовала 3D сканирование горельефа, находящегося на реконструкции здания Востсибугля. Российский энергохолдинг намерен максимально сохранить его архитектурный облик, привести в соответствие нормам пожарной и сейсмической безопасности, сделать более удобным и функциональным.

Изменения в системе «КонсультантПлюс»: Основные изменения в налоговом законодательстве в 2024 году


/ Сибирское Информационное Агентство /
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