Вышла в свет Газета Дело за декабрь 2023 года

Завершающий выпуск насыщен материалами на самые разные темы. Строительство и недвижимость, автомобильный рынок и поддержка стартапов, финансовая и налоговая сферы, сельское хозяйство и продуктовый ритейл, энергетика и кибербезопасность, искусство и архитектура, предметный дизайн и развитие городских общественных пространств. Обо всё этом авторы издания подготовили интервью, аналитические статьи, обзоры, репортажи, опросы, новости. Кроме этого, иркутские бизнесмены, с которыми Газету Дело связывают давние партнёрские отношения, поделились своими мыслями о том, каким был 2003 год в Иркутской области.
Санкции для сельского хозяйства – это не только вызов, но и стимул к развитию. Так было в 2014 году, так случилось и в 2022-м: отрасль показала рекордные темпы роста. Что помогло аграриям адаптироваться? Какие проблемы мешают иркутским фермерам? Как удержать молодые кадры на селе? И зачем региону инвесторы с запада России? О перспективах отрасли поговорили с директором Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Натальей Барковой.
Выпускник ИрГУПСа, а ныне москвич и онлайн-предприниматель Илья Хабадаев электронной коммерцией занимается уже давно. В 2016 году Илья с бизнес-партнером основали вебсайт «Проминдекс» – платформу продаж в сегменте В2В. Мы расспросили основателя площадки о мотивах такого выбора, о тонкостях работы с В2В-агрегаторами и о том, как проект вышел на федеральный уровень.
Так сложилось, что в Иркутске одним из любимых брендов премиальных автомобилей является Land Rover, и доля рынка у этой марки в нашем городе одна из самых высоких в стране. Более того, если проводить параллели в мировом масштабе, то в Иркутске в этом плане показатели соизмеримы с родиной популярного внедорожника – Великобританией. Чем обусловлен такой высокий показатель? Почему иркутяне делают выбор в пользу этого автомобиля? Изменились ли их предпочтения за последние три года? Как сейчас автомобили премиум-класса попадают в наш регион и какие бренды пополнили список таких авто? Об этом в эксклюзивном интервью Газете Дело рассказал генеральный директор ООО ЛЦ - Иркутск Евгений Белый.
«Лучший способ взаимодействия с налоговой службой – вообще не попадать в ее поле зрения и не давать никаких поводов для подозрений», – считает Олег Кривозубов, управляющий партнер ООО ВС Консалт. Чего ждать бизнесу от ФНС в 2024 году? Какие направления будут на особом контроле у налоговиков? И на что обратить внимание предпринимателям, чтобы избежать налоговых споров? Об этом эксперт рассказал Газете Дело.
«Ты всё делаешь не так, продолжай!» – эта фраза стала лейтмотивом Альфа Конфы в Иркутске. Такой подход позволяет и предпринимателям, и банку находить свой особый путь к успеху и быть на шаг впереди. По мнению участников, столь масштабное мероприятие стало настоящим подарком для иркутских бизнесменов.
Илью Авербуха, одного из «звёздных» спикеров Альфа Конфы, большинство из нас знает в первую очередь как знаменитого фигуриста. Но в этот раз он выступал перед зрителями как предприниматель, который 20 лет назад начал в России свой бизнес, связанный с проектами крупных ледовых шоу. Его «программа» для многих участников мероприятия стала показательной, а Газета Дело записала основные тезисы спортсмена и бизнесмена.
Зачем вы занимаетесь бизнесом? Зачем работаете 24/7? Чтобы заработать много денег? А зачем вам деньги? Вопрос «зачем?» – ключевой, по мнению Евгения Гаврилина, владельца digital-агентства Nectarin и платформы для привлечения инвестиций в бизнес Boomstarter. Спикер Альфа Конфы рассказал иркутским предпринимателям свою историю. Почему миллионы не приносят счастья и как коллективные эгрегоры порой заставляют нас бежать за чужими целями?
«Язык тела может вас подвести, а может – стать вашим другом, союзником и помогать в деловой коммуникации и личной жизни», – убежден эксперт по невербальной коммуникации, автор концепции «Кинетический интеллект» Михаил Дементьев. На Альфа Конфе в Иркутске он рассказал предпринимателям, как язык тела помогает добиваться успеха.
«В бизнесе никто не знает, как правильно. Поэтому очень советую: внедряя что-либо в своей компании, сначала примеряйте это на свою корпоративную культуру. Все бизнесы разные, и что одному хорошо, то другому – реально смерть». С такого напутствия-дисклеймера начал свое выступление на Альфа Конфе в Иркутске Евгений Щепин, основатель и руководитель проекта «ВкусВилл. Практика», спикер в школе управления «Сколково». Свои тезисы Евгений называет озарениями – это выводы, которые руководители «ВкусВилл» сделали в процессе развития компании. Мы записали самые яркие из них.
Психолог, педагог, бизнес-коуч международного класса и эксперт в области развития человеческого капитала Наталья Долина считает, что один из главных навыков современного лидера – созидательное мышление – способность делиться внутренним ресурсом с другими через признание, уважение, внимание, через умение слушать иное мнение без споров и критики.
В этом году архитектурная мастерская MAD FOX architects вновь победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов городской среды в малых городах и исторических поселениях – с двумя проектами в Иркутской области и пятью в Забайкальском крае. Мастерская с 2019 года занимается развитием городских общественных пространств, и, как признается руководитель Дмитрий Фальковский, эта работа стала образовательным полигоном для компании, подготовкой к выходу на новый уровень – мастер-планирование развития территорий.
Малый бизнес сегодня – это не только про желаемый уровень дохода, налоги в местные бюджеты и занятость. Это еще и про комфортную среду и привлекательность региона. Про синергию с большим бизнесом не только за счет участия в цепочке поставок, но и за счет сопутствующих услуг. Как в этой ситуации меняется характер помощи предпринимателям и сама роль институтов поддержки МСП, рассказала директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.
– Мы занимаемся переработкой дикоросов – ягод, лекарственных трав, – делаем из них целебный чай. Но не обычный, купажированный, а растворимый. Это высокотехнологичный продукт – в одном стик-пакете вытяжка из 15 трав!
– Наше предприятие выпускает питьевую артезианскую воду. В июне мы перешли на новый дизайн бутылки: захотелось выделиться из стандартного ряда, создать что-то эстетичное. А кроме того, мы планировали выходить на экспорт, а для этого нужна была привлекательная упаковка. Но упаковка появилась, а с экспортом как-то не ладилось. Обещающих поставлять нашу воду в Китай было немало, но дальше обещаний дело не шло. И тогда мы обратились в центр «Мой бизнес» – выяснили, какие возможны меры поддержки: участие в международных миссиях, оплата выставочных площадей, помощь с сертификацией, поиск потенциальных покупателей в разных странах.
– Мое сотрудничество с Центром «Мой бизнес» началось с образовательных программ. Я обучался в «Школе экспорта», участвовал и в бесплатных вебинарах, в «живых» встречах с экспертами, что дало базовые знания – без них выстроить внешнеторговые связи невозможно, это как азбуку выучить.
В Иркутской области Центр «Мой бизнес» организовал региональный чемпионат «Твой бизнес – твое будущее». Более 1500 подростков от 15 до 17 лет окунулись в настоящий мир бизнеса, где реальные управленческие навыки становятся ключом к успеху. Участие принимали школы и гимназии Иркутска, Свирска, Белореченска, Шелехова. Финальная игра между сборными командами состоится 15 декабря.
В 2020 году торговая сеть «Слата» инициировала проект «Местные производители», цель которого – помочь малому бизнесу попасть со своей продукцией на полки супермаркетов торговой сети. Год назад «Слата» вошла в стратегическое партнерство с Х5 Group. Партнеры оценили стремление «Слаты» работать с местными производителями – и продолжили развивать начинание вместе. В этом году ежегодная конференция «Развиваем родное дело» в рамках проекта прошла в четвертый раз – уже под эгидой альянса.
Доля собственных торговых марок – брендов, которые принадлежат розничной сети, по данным аналитиков, растет последние семь лет. По итогам 2023 года больше половины ритейлеров назвали СТМ приоритетной стратегией, а всего за неполные 12 месяцев года в рознице появилось 7300 новых брендов СТМ. Такие данные привел Иван Елизарьев, директор департамента коммерции территории «Восток» торговой сети «Пятерочка», на IV ежегодной конференции «Развиваем родное дело» в Иркутске.
Готовая еда – это тренд на много лет вперед, – заявили представители торговых сетей «Слата», «Пятерочка» и «Красный Яр» на IV ежегодной конференции местных производителей в Иркутске. Рост продаж кулинарии, горячего хлеба и выпечки в среднем по стране в 2023 году достиг 20–30%. В то время как розничная торговля в целом прибавила только 5–7%.
Среди поставщиков торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» местные производители составляют 43%, на них приходится треть товарооборота сетей, сообщили на IV конференции местных производителей в Иркутске. «Мы хотим и дальше увеличивать представленность местных брендов на наших полках. И понимаем, что сейчас это возможно только за счет малого бизнеса. Мы меняем свои подходы, но и предпринимателям нужно быть готовым к новой, высококонкурентной, реальности», – обозначила стратегию ритейлера Юлия Климова, директор по развитию продаж торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль».
«Торговые сети хотят иметь дело только с крупным бизнесом, не хотят с нами, с небольшими производителями, связываться», – убеждены многие фермеры. Однако «Слата» не первый год помогает местным производителям попадать на полки своих супермаркетов. Как это сказывается на бизнесе партнеров? Производители из Иркутской области, Бурятии и Алтайского края рассказали свои истории на IV ежегодной региональной конференции местных производителей «Развиваем родное дело!».
Каждый должен профессионально заниматься своим делом – в этом убеждены создатели компании «Синергия Девелопмент Групп». Еще в 2019 году Александр Халтурин («ВостСибСтрой») и Роман Семёнов («Century 21») сформировали партнерство, объединив усилия и компетенции, и предложили застройщикам комплексное решение – от формирования продукта до продажи квартир в новостройках. О результатах, перспективах и новых предложениях «Синергии» – в нашем материале.
В периоды неопределенности, когда «расти вширь» не получается, самое время заняться качеством, обратить внимание на нюансы и вывести продукт на новый уровень, убежден девелопер Дмитрий Кузнецов. Сегодня в работе у его компании MetaEstate – сразу несколько загородных проектов. Об итогах года и планах на 2024-й Дмитрий рассказал Газете Дело.
Вопрос строительства новых объектов генерации в Иркутской области пока не решен. В ближайшие годы региону придется очень тщательно все считать и рационально подходить к использованию энергоресурсов. Есть ли резервы? Чем опасна стихийная застройка? И не грозит ли энергодефицит важным инфраструктурным проектам в регионе? На эти и другие вопросы Газете Дело ответил генеральный директор АО «ИЭСК» Дмитрий Конопелько.
Более 8,5 тысячи преступлений с применением IT-технологий зарегистрировано в Иркутской области за 10 месяцев 2023 года. В основном это кибермошенничество и кражи денежных средств. Киберпреступления составляют четверть от всех противоправных действий, совершённых за этот период в регионе. Эти данные были озвучены в ходе круглого стола «Технологии искусственного интеллекта и цифровая грамотность для устойчивого развития региона», который традиционно прошёл в центральном офисе Байкальского банка в Иркутске. Представители региональных силовых структур, крупнейших банков и органов государственной власти поделились опытом противодействия и мерами защиты от киберпреступников, а также дали советы, как не стать жертвой мошенников. Подробности – в нашем материале.
«Концептуально, колоритно, неожиданно, уникально, на европейском уровне…» – так отзывались о первой выставке предметного арт-дизайна ART-LINE её посетители. Событие, организованное Ассоциацией промышленных и предметных дизайнеров (Иркутск), прошло в ноябре. За пять дней выставку увидели более полутора тысяч человек. Желание посетить интерьерный вернисаж «подогревала» и сама локация, где проходило мероприятие, – новый клубный дом «Бабр» в самом центре города. Организаторы ART-LINE, её партнёры и участники поделились с Газетой Дело своими мыслями о развитии и трендах предметного арт-дизайна в Иркутске, а также впечатлениями о креативном событии.
Дед Мороз готовит подарки для жителей поселка «Горизонт»: в новом сквере на берегу залива волшебника встретят 23 декабря. Праздника загородной жизни – именно так в «Горизонте» называют Новый год – ждут и взрослые, и дети. Лыжи, коньки, искрящиеся сугробы, чистейший воздух и горячий чай у камина… Зима за городом – это настоящая сказка. О том, чем живет «Горизонт», как изменился поселок в уходящем году и что нового появится в нем в 2024-м, мы поговорили с руководителем проекта Антоном Кондратьевым.
«Город контрастов» – так часто отзываются об Иркутске. Его архитектура пестрит стилями разных эпох – и в этом его привлекательность, его изюминка. Как изменился город за последние годы? Что нужно сделать, чтобы подчеркнуть уникальность Иркутска? Зачем ему мастер-план и что значит «развернуть город к реке»? Известные архитекторы ответили на эти вопросы на программе «Энергия преобразований». Видеопроект создан компанией Эн+ в 2021 году для обсуждения актуальных вопросов развития Иркутска и среды вокруг него. Газета Дело обсудила перспективы города и с другими экспертами.
«На спокойном море хорошим моряком не станешь», – говорит Надежда Астраханцева, исполнительный директор Представительства АО «ФИНАМ» в г. Иркутске. По ее словам, в 2022 году инвестиционный рынок пережил настоящий шторм, что стало сигналом всему рынку для трансформации в 2023 году: меняются приоритеты, подходы, команды. Многие инвестдома сейчас в процессе кардинальной перестройки своей работы. «Финам» – не исключение: в иркутском представительстве обновили и команду, и офис. Подробнее – в нашем материале.
Каким был для вас 2023 год? Чем он особенно запомнился? Какие надежды связываете с 2024 годом и что загадаете под бой курантов? На эти вопросы Газета Дело попросила ответить друзей и партнёров нашего издания, чтобы подвести некий итог событиям уходящего года. Каким он получился, читайте в нашем блиц-опросе.
Работа с социальными медиа в последние полтора года серьезно изменилась, и рынок болезненно реагирует на перемены. В России запретили соцсети Facebook и Instagram (принадлежат Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России), и если в первой преобладала деловая и политическая тусовка Иркутска, то вторая была одним из главных источников трафика для бизнеса сегмента B2C. Как быть предпринимателям? С какими сетями работать, а с какими нет? Стоит ли сегодня сотрудничать с блогерами? Нужно ли маркировать рекламу? И чем грозит привлечение фрилансеров? На эти и другие вопросы отвечает известный в Иркутске медиаэксперт Александр Откидач**.
С января 2024 года ВТБ начнет предлагать в офисах «Открытия» свои розничные финансовые продукты. Первыми из продуктовой линейки клиентам банка станут доступны вклады, накопительные счета, а также ипотечные кредиты.
Иркутская нефтяная компания и авиакомпания «ЮТэйр» заключили договор о чартерных и регулярных перевозках по маршруту Иркутск-Усть-Кут-Иркутск. Подписание состоялось 6 декабря в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
23 ноября компания Эн+ организовала 3D сканирование горельефа, находящегося на реконструкции здания Востсибугля. Российский энергохолдинг намерен максимально сохранить его архитектурный облик, привести в соответствие нормам пожарной и сейсмической безопасности, сделать более удобным и функциональным.