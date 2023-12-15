Вышла в свет Газета Дело за декабрь 2023 года

Санкции для сельского хозяйства – это не только вызов, но и стимул к развитию. Так было в 2014 году, так случилось и в 2022-м: отрасль показала рекордные темпы роста. Что помогло аграриям адаптироваться? Какие проблемы мешают иркутским фермерам? Как удержать молодые кадры на селе? И зачем региону инвесторы с запада России? О перспективах отрасли поговорили с директором Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Натальей Барковой.

Выпускник ИрГУПСа, а ныне москвич и онлайн-предприниматель Илья Хабадаев электронной коммерцией занимается уже давно. В 2016 году Илья с бизнес-партнером основали вебсайт «Проминдекс» – платформу продаж в сегменте В2В. Мы расспросили основателя площадки о мотивах такого выбора, о тонкостях работы с В2В-агрегаторами и о том, как проект вышел на федеральный уровень.

Так сложилось, что в Иркутске одним из любимых брендов премиальных автомобилей является Land Rover, и доля рынка у этой марки в нашем городе одна из самых высоких в стране. Более того, если проводить параллели в мировом масштабе, то в Иркутске в этом плане показатели соизмеримы с родиной популярного внедорожника – Великобританией. Чем обусловлен такой высокий показатель? Почему иркутяне делают выбор в пользу этого автомобиля? Изменились ли их предпочтения за последние три года? Как сейчас автомобили премиум-класса попадают в наш регион и какие бренды пополнили список таких авто? Об этом в эксклюзивном интервью Газете Дело рассказал генеральный директор ООО ЛЦ - Иркутск Евгений Белый.

«Лучший способ взаимодействия с налоговой службой – вообще не попадать в ее поле зрения и не давать никаких поводов для подозрений», – считает Олег Кривозубов, управляющий партнер ООО ВС Консалт. Чего ждать бизнесу от ФНС в 2024 году? Какие направления будут на особом контроле у налоговиков? И на что обратить внимание предпринимателям, чтобы избежать налоговых споров? Об этом эксперт рассказал Газете Дело.

«Ты всё делаешь не так, продолжай!» – эта фраза стала лейтмотивом Альфа Конфы в Иркутске. Такой подход позволяет и предпринимателям, и банку находить свой особый путь к успеху и быть на шаг впереди. По мнению участников, столь масштабное мероприятие стало настоящим подарком для иркутских бизнесменов.