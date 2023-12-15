Свой Банк повышает ставки по вкладам до 16,9%

С 14 декабря Свой Банк повышает процентные ставки по «Своему Вкладу» и «Своему Вкладу промо». Наиболее выгодные условия банк предлагает по вкладам на шесть месяцев.

Максимальная ставка установлена по «Своему Вкладу промо»: 16,90% годовых (с учетом капитализации — 17,50%) при условии размещения денежных средств на срок 181 день.

«Свой Вклад промо» открывается на сумму от 300 000 рублей. Максимальный размер — 10 млн рублей. Ставки по депозиту без учета капитализации находятся в диапазоне 9,92-16,90% годовых (эффективная ставка — 11,5-17,50%).

Пополнять вклад можно в любое время, но не позднее, чем за 30 дней до окончания срока действия. Минимальная сумма дополнительного взноса — 5 000 рублей. Расходные операции не предусмотрены. Открыть вклад онлайн можно по ссылке.

«Свой Вклад промо» доступен всем клиентам, но при условии отсутствия у них действующего договора вклада в течение 91 дня от даты оформления нового депозита.

Также повышены ставки по депозиту «Свой Вклад». Теперь они составляют 9,54-16,43% годовых (11-17,00% с учетом капитализации). Срок размещения вклада: от 91 дня до 3 лет.

Бонусом ко вкладам идет бесплатная дебетовая карта платежной системы «Мир» с повышенным кешбэком.

Открыть депозиты можно онлайн с помощью сервиса дистанционного банковского обслуживания — в интернет-банке или мобильном приложении.