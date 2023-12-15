Банк России повысил ключевую ставку до 16%

Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%», – сказано в сообщении.

В отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Повышение ставки на один пункт предполагали и аналитики БКС. Инфляция вновь ускорилась в ноябре, а повышенные темпы роста ВВП говорят о перегреве экономики. Все это, по мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, создает предпосылки для роста ключевой ставки до 16%.

Эксперты БКС подчеркивают, экономика остается перегретой: рост ВВП тоже опережает прогноз ЦБ. Согласно первой оценке Росстата, ВВП в III квартале вырос на 5,5% г/г, а в октябре, по предварительной оценке Минэкономразвития, увеличился еще на 5% г/г.

Текущая динамика ВВП предполагает рост по итогам года не менее 3% — также выше верхней границы прогнозного диапазона ЦБ (2,7%). Регулятор рассчитывал на более быстрое охлаждение экономической активности. Это значит, что текущего уровня ставки не хватит для замедления инфляции до целевого уровня к концу 2024 г.