«Похоже, это пик». Эксперт – о повышении ключевой ставки

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 15% до 16% годовых, как и ожидали аналитики.

По мнению регулятора, текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре.

– Решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка, – отмечает Михаил Зельцер, эксперт БКС Мир инвестиций. – Скачок инфляции за верхний предел прогнозных значений на 2023 г. в 7,5% и риски недостижения таргета 4% на 2024 г. вынуждают сохранять жесткий цикл ДКП. При этом экономика остается перегретой на фоне дисбаланса спроса и предложения товаров и услуг, а давления на рынке труда сохраняется. Индикаторы перегрева — бурный рост ВВП при падении уровня безработицы. Однако мы склоняемся к прохождению пика цикла. Скорее всего, это крайние значения ставки, и к середине 2024 г. ЦБ может начать монетарное послабление.

По мнению эксперта БКС, для рубля жесткость ЦБ вкупе с нормативами репатриации выручки сыграла положительную роль. Эффект проявился не сразу, но по мере удорожания кредитных ресурсов и роста ставок по рублевым инструментам, спрос на валюту под импорт стал замедляться, а привлекательность вкладов в нацвалюте повысилась. Рубль ожидаемо укрепился, и курсирует в области 90 за доллар. Скорее всего, новой волны девальвации не будет.