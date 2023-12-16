Исторический памятник обгорел в Иркутске ночью из-за курильщицы

Пожар произошел минувшей ночью в здании-памятнике на улице 5-й армии, 53 в городе Иркутске. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Спасатели выехали по указанному адресу в темное время суток. На момент прибытия первых подразделений из окна квартиры на первом этаже шел густой дым. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Еще три человека, находившиеся на втором этаже, были спасены сотрудниками МЧС.

«В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы в комнате на диване была обнаружена сильно обгоревшая хозяйка квартиры 1968 года рождения. На ликвидацию возгорания потребовалось менее 20 минут», – пояснили в ведомстве.

По сведениям министерства, женщина была заядлой курильщицей, из-за чего, предварительно, и начался пожар. Точные обстоятельства выясняются.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.