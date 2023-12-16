Гараж вспыхнул в Иркутске: там нашли десятки машинок для майнинга

Гаражный бокс загорелся сегодня на Байкальском тракте в Иркутске – на месте была найдена техника для добычи криптовалюты. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Спасатели отправились на место инцидента в дневное время. Они зашли в горящий гараж и сразу приступили к тушению. Кроме того, из бокса они эвакуировали топливозаправщик и два снегохода. Потушить пожар удалось потушить за 10 минут.

«После того как рассеялся дым, перед сотрудниками МЧС предстало огромное количество майнингового оборудования», – заметили в ведомстве.

Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Пострадавших нет.

В настоящее время проводится дознание.