ВТБ повышает ставки по вкладам до 17%

Максимальная ставка будет предложена для клиентов, которые переводят свою пенсию в ВТБ.

ВТБ улучшает условия размещения вкладов для своих розничных клиентов. С 16 декабря размещение средств в рублях будет доступно по ставке до 16% годовых в зависимости от типа продукта.

ВТБ принял решение улучшить условия по всей линейке своих сберегательных продуктов. Ставки по вкладам в среднем повышаются на 0,5 пп. Максимальную доходность 16% годовых получат как новые клиенты, так и действующие, которые в течение полугода не хранили в ВТБ сберегательные продукты. Предложение доступно им при размещении средств на среднесрочном вкладе «Выгодное начало» (181 день) в дистанционных каналах и при выборе опции капитализации процентов.

Клиенты, которые до 31 декабря переведут пенсию в ВТБ и получат первую выплату на счет до 29 февраля 2024 года включительно, могут воспользоваться надбавкой в размере 1% годовых. Повышенная ставка доступна на сумму до 1 млн рублей при открытии любого вклада в рублях и действует в первые шесть месяцев с даты поступления пенсии на счет в ВТБ. Таким образом, максимальная доходность для старшего поколения теперь достигает 17% годовых.

По ВТБ-Вкладу повышенная ставка установлена на сроках три и шесть месяцев и доступна для всех клиентских сегментов.

«Повышение ключевой ставки Банка России было ожидаемым, поэтому мы заблаговременно улучшили условия по своему накопительному счету до 16%, а сегодня приняли решение сделать аналогичное движение вверх уже по вкладам. По нашей оценке, рынок отреагирует на сегодняшнее решение оперативно, увеличив доходность по сберегательным продуктам в среднем на 0,5 п.п. В этих условиях на первый план выходит не только ставка, но и смежные условия – капитализация процентов, возможность гибко распоряжаться своими средствами, а также спецпредложения для отдельных клиентских сегментов. Например, ВТБ предлагает пенсионерам доходность до 17% на первые полгода при переводе пенсии в банк», - комментирует начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Ранее ВТБ повысил на 1 пп приветственную ставку по накопительному ВТБ-Счету – до 16% годовых. Она доступна в первые три календарных месяца для клиентов, которые ранее не открывали накопительные счета в банке или за последние 90 дней держали на рублевых сберегательных продуктах менее 1 тысячи рублей. С 4 месяца, а также с 1 месяца для тех, кому приветственная ставка недоступна, устанавливается базовая ставка, которая варьируется в зависимости от пакета услуг. Ее можно увеличить за счет получения зарплаты или пенсии в ВТБ, а также активных транзакций по дебетовым или кредитным картам банка. Итоговая доходность в данном случае будет до 14%.

По оценке ВТБ, по итогам текущего года портфель рублевых накоплений физлиц (вклады, накопительные и текущие счета) на рынке приблизится к 40 трлн рублей. ВТБ вырастет быстрее рынка, планируя увеличить свой портфель на 26%.