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Иркутская область заняла 15 место в России по доступности покупки автомобиля

Недорогой транспорт до миллиона рублей могут позволить 23,5% семей региона.

Место

Регион

Доля семей, которые могут себе позволить недорогое авто (до 1 млн рублей)

Доля семей, которые могут себе позволить среднее авто (2,6 млн рублей)

12

Красноярский край

28,5%

9,5%

15

Иркутская область

23,5%

7,1%

32

Новосибирская область

16,8%

4,8%

33

Республика Бурятия

16,5%

4%

Согласно данным РИА Новости, в целом в регионах-лидерах отмечаются очень высокие зарплаты по российским меркам. Также в первую пятерку попали Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (43,2%) и Ненецкий автономный округ (41,3%).

Таким образом, лидирующая пятерка представлена исключительно северными регионами. Кроме того, в этих регионах значительная доля семей состоит из молодых работников без детей, что снижает семейные траты на текущее потребление. Высока доступность автомобилей в первой пятерке наблюдается даже несмотря на относительно высокие цены в этих регионах, в частности на страховки, топливо и другие расходы.

Москва и Санкт-Петербург в рейтинге занимают седьмое и десятое места соответственно. В Москве уровень доступности покупки автомобиля в 2023 году составил 38,2%, а в Санкт-Петербурге - 32,7%. Нахождение двух главных городов России в числе регионов-лидеров по доступности также не удивляет, учитывая относительно высокие зарплаты в них, отмечают эксперты.

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Замыкают рейтинг главным образом северо-кавказские республики. На последней строчке расположилась Республика Ингушетия, где лишь 2,6% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за миллион рублей, 84-я позиция у Чеченской Республики, где 3,1% семей доступен новый недорогой автомобиль, 83-я у Кабардино-Балкарской Республики (4,3%), 82-я и 81-я -у Республики Дагестан (4,7%) и Республики Калмыкия (4,8%). Определяющую роль в низких позициях этих регионов в рейтинге играют невысокие официальные зарплаты, поясняют составители рейтинга.

Средние по стоимости автомобили (2,6 миллиона рублей) заметно менее доступны, чем недорогие. Лишь 5,8% семей в целом по России могут приобрести такой автомобиль, согласно расчетам РИА Новости. В ЯНАО, в Магаданской области и на Чукотке приобрести средний по стоимости автомобиль могут более 20% семей, а в 10 небогатых регионах доступность составляет менее 1%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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