Теплоснабжение восстанавливают в Тулуне

Дымосос котла №2 доставят из Новосибирска.

«Тулун – параметры теплоносителя 81/66°С, при норме 83/63°С. Ожидается доставка двигателя на дымосос котла №2 из Новосибирска», – пишет в Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.

Напомним, что ранее на котельной в микрорайоне Угольщиков в Тулуне произошла авария. Сегодня объект подает тепло во все обслуживаемые микрорайоны. «Школы в связи с морозами работают дистанционно, детские сады принимают детей в режиме дежурных групп. Режим повышенной готовности в городе не снят до повышения температуры наружного воздуха», – сообщала мэрия Тулуна.

Ситуация теплоснабжения города остается на контроле.