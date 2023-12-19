Две блок-секции для переселения из ветхого жилья построили в Иркутске

Введено две 17-этажные блок-секции в ЖК «Эволюция».

На минувшей неделе выдано разрешение на ввод в эксплуатацию две 17-этажные блок-секции в ЖК «Эволюция» для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. Новые квартиры получат 187 семей. Строительство выполнили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по муниципальной адресной программе. Застройщиком выступило АО «УКС г. Иркутска».

Всего в муниципальную адресную программу включены 309 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В июле текущего года администрацией заключен контракт по строительству ЖК на улице Ярославского для расселения 390 жилых помещений. Еще две 17-этажные блок-секции на 187 квартир построят в микрорайоне «Эволюция». Жилье планируют сдать в 2024 году.