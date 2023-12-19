Альфа-Банк повышает ставку по вкладу до 16%

Вслед за изменением ключевой ставки с 16 декабря Альфа-Банк повысит ставку по большинству вкладов.

– Максимальная ставка ставит 16% годовых по «Альфа-Вкладу Максимальному» в рублях сроком на 6 месяцев. Кроме того, для клиентов Альфа-Премиум ставка составит 16,1% годовых, – говорится в сообщении банка.

Открыть вклад можно в приложении или Альфа-Онлайн, а также в офисе банка.

Напомним, что в пятницу, 15 декабря, ЦБ повысил ключевую ставку до 16%. Высокая инфляция — главный аргумент в пользу повышения ставки. В октябре – ноябре средний уровень сезонно скорректированной аннуализированной инфляции составил 10%, причем в ноябре показатель вновь ускорился до 10,6%. Кроме того, рост ВВП в 2023 году превысит 3%. Всё это говорит о перегреве экономики, считает регулятор. Инфляционные ожидания остаются также на повышенном уровне, что усиливает давление на рост цен.