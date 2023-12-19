«Цифра банк» признан «Лучшим банком для обслуживания инвесторов»

«Цифра банк» награжден Национальной банковской премией - 2023 в номинации «Лучший банк для обслуживания инвесторов».

Национальная банковская премия была учреждена в 2005 году Ассоциацией российских банков и Национальным банковским журналом NBJ. Премия является профессиональной наградой, которой отмечаются успехи банков и компаний, работающих на финансовом рынке России.



«Мы уже давно работаем с инвесторами на фондовом рынке и знаем все их потребности, гибко реагируя на все новые запросы. На сегодняшний день эта работа выросла в целое направление по обслуживанию клиентов Private-сегмента», - прокомментировал председатель правления «Цифра банк» Игорь Пучков.

Определение победителей и лауреатов премии проводится через открытое интернет-голосование. Окончательные итоги подводит Экспертный совет Премии. Награду символизирует статуэтка крылатого льва, прообразом которого стали скульптуры грифонов — стражей сокровищ, украшающих знаменитый Банковский мост в Санкт-Петербурге.



Справка о банке

«Цифра банк» предлагает широкую линейку инвестиционных и классических финансовых продуктов. Банк является участником Системы страхования вкладов, а также Московской международной валютной ассоциации (ММВА) и Московской биржи. В настоящее время в России работает более 40 отделений.

25 октября 2022 года было объявлено о планируемой смене владельца и ребрендинге, Банк «Фридом Финанс» начал работать под новым брендом «Цифра банк».

Банк работает по универсальной лицензии ЦБ РФ № 1143 от 16.11.2021.

«Цифра банк» является лауреатом различных финансовых премий и дипломов. В частности, в 2022 году банк награжден дипломом «За вклад в популяризацию частных инвестиций» от рейтингового агентства Эксперт РА; в 2021 году получил премию им. П.А. Столыпина в номинации «Динамично развивающийся банк»; в 2020 году стал лауреатом премии им П.А. Столыпина в номинации «Лидер частных инвестиций в России и Казахстане».

На 1 декабря 2023 года чистые активы «Цифра банк» составили 18,4 млрд рублей, собственные средства (капитал) — 2,2 млрд рублей, уставный капитал — 1,4 млрд рублей, средства клиентов — 15,6 млрд рублей. В портфель ценных бумаг банка входят облигации федерального займа, а также бумаги эмитентов Московской биржи из котировального списка первого уровня.

«Цифра банк» — коммерческое обозначение ООО «ФФИН Банк».