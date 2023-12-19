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Реалист Банк победил в номинации «Лучший лизинговый продукт в России»

В этом году в Национальной банковской премии Реалист Банк победил в номинации «Лучший лизинговый продукт в России» среди 54 компаний-участников Национальной банковской премии 2023.

В течение года Реалист Банк активно развивал лизинговое направление: получил награду за развитие лизинга в сегменте МСП и занял 16 место по объёму нового бизнеса с МСБ в разрезе спецтехникиросли в рейтингах «Эксперт РА». К концу года мы стали лучшими в этой сфере в России.

«Для нас эта награда очень значима, поскольку Реалист Банк – один из немногих банков, который занимается лизингом для малого и среднего бизнеса. Соревнуясь с другими банками и лизинговыми компаниями, мы постоянно следим за трендами на рынке, что позволяет давать клиентам лучший сервис и продукт. На текущий момент у нас одно из самых быстрых одобрений на рынке – от одного дня, поэтому клиенты часто выбирают нас за гибкость и скорость», - прокомментировал Денис Анисимов, Директор департамента кредитных и лизинговых операций Реалист Банка.

Организаторы премии - Ассоциация российских банков и Национальный банковский журнал NBJ. Церемония награждения победителей состоялась 14 декабря в Москве. В 2023 году было заявлено рекордное количество проектов — 130, а также победителей — 38.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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