Солид Банк сообщил об ограничениях при проведении расчетно-кассовых операций в офисе банка в Иркутске

АО "Солид Банк" сообщает, что с 15.12.23 расчетно-кассовое обслуживание частных лиц в офисе банка в г. Иркутске ведется в ограниченном режиме.
С указанной даты в кассе офиса будут проводиться следующие операции:
- валютообменные операции,
- прием денежных средств в счет погашение кредита,
- прием денежных средств на пополнение вклада,
- выдача денежных средств по процентам со вклада.
– Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учесть информацию при планировании посетить офис банка, – говорится в сообщении банка.