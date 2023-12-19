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Солид Банк сообщил об ограничениях при проведении расчетно-кассовых операций в офисе банка в Иркутске

АО "Солид Банк" сообщает, что с 15.12.23 расчетно-кассовое обслуживание частных лиц в офисе банка в г. Иркутске ведется в ограниченном режиме.

С указанной даты в кассе офиса будут проводиться следующие операции:

- валютообменные операции,

- прием денежных средств в счет погашение кредита,

- прием денежных средств на пополнение вклада,

- выдача денежных средств по процентам со вклада.

– Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учесть информацию при планировании посетить офис банка, – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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