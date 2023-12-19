Солид Банк сообщил режим работы предпраздничные и праздничные дни

В связи с праздничными выходными днями АО "Солид Банк" установил следующий режим работы:

30.12.23 (суббота) - 08.01.24 включительно (понедельник) - выходные дни, в том числе для Центра клиентской поддержки.

с 09.01.24 (вторник) - все офисы и подразделения работают по стандартному режиму.

Переводы в Китай:

- для клиентов Московского филиала и его офисов (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург, г. Тула, г. Казань, г. Уфа, г. Альметьевск, г. Ижевск) 28.12.2023 г. - последний день приема переводов.

- для клиентов Головного офиса и его офисов (г. Владивосток, г. Хабаровск. г. Благовещенск, г. Петропавловск-Камчатский. г. Елизово, г. Северо-Курильск, г. Якутск, г. Иркутск) до 29.12.2023 г. до 17:00 по времени Владивостока