Солид Банк сообщил режим работы предпраздничные и праздничные дни

В связи с праздничными выходными днями АО "Солид Банк" установил следующий режим работы:
30.12.23 (суббота) - 08.01.24 включительно (понедельник) - выходные дни, в том числе для Центра клиентской поддержки.
с 09.01.24 (вторник) - все офисы и подразделения работают по стандартному режиму.
Подробности
- 28.12.2023 г. (четверг) - последний день приема переводов без открытия банковского счета по системам: "Контакт", "Юнистрим". "Золотая Корона".
- 28.12.2023 г. (четверг) последний день приема переводов СВИФТ.
Переводы в Китай:- для клиентов Московского филиала и его офисов (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург, г. Тула, г. Казань, г. Уфа, г. Альметьевск, г. Ижевск) 28.12.2023 г. - последний день приема переводов.- для клиентов Головного офиса и его офисов (г. Владивосток, г. Хабаровск. г. Благовещенск, г. Петропавловск-Камчатский. г. Елизово, г. Северо-Курильск, г. Якутск, г. Иркутск) до 29.12.2023 г. до 17:00 по времени Владивостока
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19 декабря 2023
- до 29.12.2023 г. до 20:00 (по местному времени) - "iBank" (ДБО) для юридических лиц работает в режиме приема документов, документы, отправленные после 20:00 29.12.2023 г., подлежат возврату клиентам.
- с 29.12.2023 г. по 08.01.2024 г. включительно - Сервис Интернет-банка "SolidPAY" для физ.лиц работает в режиме приема документов, документы подлежат отражению в балансе за 09.01.2024 г.
- 29.12.2023 г. (пятница) - последний день приема:
- переводов без открытия банковского счета в рублях,- переводов на основании распоряжения на общую сумму с реестром в соответствии с договором с получателем средств
- 29.12.2023 г. (пятница) - обслуживание юридических и физических лиц в офисах банка ведется в стандартном режиме в соответствии с графиком,
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