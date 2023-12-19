СПБ Биржа представила стратегию разблокировки активов

Представители площадки и СПБ Банка обратятся в OFAC. Об этом говорится в пресс-службе биржи.

СПБ Биржа согласовала стратегию, предложенную международными юридическими консультантами. Согласно этой стратегии, СПБ Банк — расчетный депозитарий СПБ Биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит официальный запрос в OFAC с предложением следующих механизмов разблокировки активов:

вывод СПБ Банка из-под контроля находящейся под санкциями СПБ Биржи за счёт уменьшения доли Биржи в уставном капитале Банка;

уточнение генеральной лицензии №76A с целью распространения её действия на клиентов участников торгов, а также продления срока действия этой лицензии;

издание OFAC специальной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов;

издание OFAC новой генеральной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов.

Сроки реализации стратегии не связаны с окончанием срока действия лицензии №76А (31 января 2024 года) и будут зависеть от усмотрения OFAC и того, какой финальный механизм разблокировки будет согласован с OFAC.

C момента введения санкций СПБ Банк и международные юристы вместе готовят для обращения в OFAC заявление, а также значительный пакет документов, который подтверждает отсутствие выгоды от разблокировки активов для подсанкционного юридического лица. В течение ближайшего месяца СПБ Банк будет осуществлять все необходимые шаги, направленные на установление взаимодействия с OFAC с целью обсуждения вышеуказанных механизмов разблокировки активов.

СПБ Банк будет самостоятельно информировать участников рынка о ходе взаимодействия с OFAC на Информационном портале о разблокировке иностранных активов.